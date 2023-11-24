週末天氣一圖看懂！大台北又濕又涼 下波冷空氣更強「只剩11度」
中央氣象署指出，昨（23）日晚間，東北季風增強，今明兩天（11月24日至11月25日）各地雲量增多，基隆、宜蘭、花蓮將開始下雨、大台北及桃園山區也有局部偶陣雨出現，北台灣整天處於濕涼的氣候，早晚低溫攝氏14至19度，白天高溫攝氏21至22度，預計下波冷空氣將在下週一（11月27日）抵達，屆時全台平地的最低溫跌到只剩攝氏11度。
記者張志浩／綜合報導
氣象署說明，今日迎風面地區受東北季風影響較大，桃園以北水氣增多，全天不定時會有局部偶陣雨，尤其宜蘭地區將有較大雨勢，北台灣白天高溫將從近日的攝氏26至27度，下滑至攝氏21至22度，和近日相比有攝氏5至6度的差異。氣象署表示，本波東北季風桃園以南的感受不深，但日夜溫差仍大，中午左右有攝氏26至27度高溫，全台早晚攝氏14至19度。
氣象署表示，下週日（11月26日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍微回升，除東半部地區有局部短暫雨外，其它地區為維持多雲到晴。下週一東北季風會再增強，下週二至下週四（11月28日至11月30日）東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼；因「輻射冷卻」效應，有短暫偏低的氣溫，全台平地的最低溫約攝氏11度，台北氣象觀測站的最低溫、則有觸及大陸冷氣團定義的機率，但白天迅速回暖、日夜溫差大。
天候部分，下週一桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，下週二至下週四環境轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。後期天氣上，12月1日至12月3日，東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。