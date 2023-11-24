台灣服飾霸主不是UNIQLO！內行全改穿「這間」：買10件錢包不痛

臭蟲床蝨最怕這個！醫師：別噴酒精　「咬痕傷口、天敵」一文看懂

▲韓國「臭蟲危機」疑入侵台灣，醫師提醒「噴酒精沒用」，臭蟲床蝨的咬痕傷口、預防方法快速看。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國「臭蟲危機」疑入侵台灣，醫師提醒「噴酒精沒用」，臭蟲床蝨的咬痕傷口、預防方法快速看。（圖／美聯社／達志影像）

家庭消費中心／綜合報導

最近國外有許多關於臭蟲叮咬的消息，也傳出有民眾入住北市萬華某家商旅，結果在床上與枕頭上發現疑似臭蟲的蹤跡。臭蟲又稱為床蝨，醫師表示，其實台灣近年陸續有臭蟲叮咬病例，但沒有擴散開來，建議國人若到海外旅遊，返家前應先仔細用手電筒觀察行李箱有無臭蟲，若還是不放心，可先擺戶外一段時間再拿進門，以防臭蟲入侵家中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市立聯合醫院皮膚科主任潘企岳說，臭蟲叮咬相對於其他蟲類如跳蚤咬傷等較為少見，曾收治一例，是年約60歲女性，並未清楚說明旅遊史，不過患者當時有把蟲屍抓來診間，加上叮咬的症狀相當典型，因此能證實「元凶」是臭蟲。

臭蟲（床蝨）是什麼、臭蟲大小

潘企岳表示，臭蟲肉眼可見，看來會像小蟑螂，體長約0.3到0.6公分，而患者抓到那隻有0.5公分，其特性是不會長時間棲息在人體上，多藏匿於陰暗隙縫中，例如床墊、床架的夾縫，或壁紙裂開處等，當有吸血需求，才爬到人身上。

▲臭蟲、床蝨。（圖／取自環境部）
▲臭蟲肉眼可見，外型似小蟑螂。（圖／取自環境部）
臭蟲咬的傷口：咬痕線狀排列

也由於臭蟲移動採爬行，不是用跳的，所以它在人身上留下的大顆紅疹會呈線狀排列，有如排隊一樣，而不是像跳蚤一樣東咬一口、西咬一口。

潘企岳指出，臭蟲叮咬後會相當癢，若過度搔抓恐造成潰瘍、感染，不過一般不會如此嚴重，使用抗組織胺藥等藥用即可改善，而他收治的患者經治療後未再回診，且家人也沒出狀況，顯見臭蟲問題沒有擴大。

▲臭蟲看似小蟑螂，咬傷的紅疹會略呈線狀排列。（圖／潘企岳提供）
▲臭蟲看似小蟑螂，咬傷的紅疹會略呈線狀排列。（圖／潘企岳醫師提供）
臭蟲（床蝨）的天敵、預防方法

國內臭蟲不多見，但這陣子出國旅遊的人相當多，對此潘企岳建議，回家前記得仔細檢查行李，只要用手電筒照射即可發現，若擔心自己查不夠細，到家後可把行李箱放門外，即使有臭蟲，只要擺一段時間，它需要吸血就會離去。

臭蟲（床蝨）怕什麼味道

潘企岳也說，若在家中發現疑似臭蟲，可直接撲殺，但事後應就醫、將蟲屍體給醫師檢視，若證實是臭蟲，回家應檢查床墊夾縫等陰暗處，如果覺得還是不放心，就找專業殺蟲業者即可，也提醒民眾，用酒精殺臭蟲無效，「它醉一會兒就醒了」，還是要殺蟲劑才行。

此外，台北市觀傳局表示，經稽查後，萬華該商旅並未發現臭蟲與其蟲卵，將加強宣導並持續追蹤。


臭蟲危機侵入台灣！皮膚科醫師示警「4大被咬症狀」：越抓越嚴重

臭蟲危機！5圖看懂臭蟲aka床蝨危害　吸塵器、蒸汽熨斗5招滅臭蟲

韓國臭蟲危機燒到台灣！疑現跡台北旅館　咬痕、天敵、預防快速看

韓國也爆臭蟲危機！達人教出國住飯店防範事項　回國這樣做保安全

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞