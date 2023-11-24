臭蟲床蝨最怕這個！醫師：別噴酒精　「咬痕傷口、天敵」一文看懂

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臭蟲（床蝨）是什麼、臭蟲大小
潘企岳表示，臭蟲肉眼可見，看來會像小蟑螂，體長約0.3到0.6公分，而患者抓到那隻有0.5公分，其特性是不會長時間棲息在人體上，多藏匿於陰暗隙縫中，例如床墊、床架的夾縫，或壁紙裂開處等，當有吸血需求，才爬到人身上。
臭蟲咬的傷口：咬痕線狀排列
也由於臭蟲移動採爬行，不是用跳的，所以它在人身上留下的大顆紅疹會呈線狀排列，有如排隊一樣，而不是像跳蚤一樣東咬一口、西咬一口。
潘企岳指出，臭蟲叮咬後會相當癢，若過度搔抓恐造成潰瘍、感染，不過一般不會如此嚴重，使用抗組織胺藥等藥用即可改善，而他收治的患者經治療後未再回診，且家人也沒出狀況，顯見臭蟲問題沒有擴大。
臭蟲（床蝨）的天敵、預防方法
國內臭蟲不多見，但這陣子出國旅遊的人相當多，對此潘企岳建議，回家前記得仔細檢查行李，只要用手電筒照射即可發現，若擔心自己查不夠細，到家後可把行李箱放門外，即使有臭蟲，只要擺一段時間，它需要吸血就會離去。
臭蟲（床蝨）怕什麼味道
潘企岳也說，若在家中發現疑似臭蟲，可直接撲殺，但事後應就醫、將蟲屍體給醫師檢視，若證實是臭蟲，回家應檢查床墊夾縫等陰暗處，如果覺得還是不放心，就找專業殺蟲業者即可，也提醒民眾，用酒精殺臭蟲無效，「它醉一會兒就醒了」，還是要殺蟲劑才行。
此外，台北市觀傳局表示，經稽查後，萬華該商旅並未發現臭蟲與其蟲卵，將加強宣導並持續追蹤。