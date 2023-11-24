越南房市寒冬！現金準備降至五年最低 恐上演房市海嘯
越南房市近幾個月來已有建商未按時支付利息的情況，一家由穆迪（Moody's）共同擁有的信評機構發表報告顯示，越南上市房地產建商的債務壓力過大，現金準備降至逾五年來最低水準，跟鄰國中國的困境有異曲同工之妙。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，當前信用環境緊縮且高檔房地產供應過剩，越南投資者服務與信用評級機構（VIS Rating）22日發表報告指出：「大型上市開發業者的償債能力繼續惡化。」越南的上市房地產開發商今年與明年面臨一年約114兆越南盾（47億美元）的債券償付，規模相當於越南國內生產毛額（GDP）的逾1%。
據悉，其中一些難以還款的建商，甚至名列胡志明證交所市值最大企業的行列，包括第二大房地產開發商清仁集團（No Va Land），該公司已陷入困境，在未按時償付後，近幾個月來持續與債券持有人討論債務重組的可能性。
國泰金控昨（23）日晚間表示，截止至10月底國泰世華越南胡志明市分行房地產業總曝險為新台幣42.2億元，主要往來為越南最大房地產Vingroup旗下的房地產商Vinhomes，為當地少數獲利的公司，無流動性問題。
至於越南房市何時能好轉，VIS Rating預估新屋供應量低迷與購屋者意願回升速度緩慢，將繼續抑制2024年上半年的建商銷售，但建商的表現可望從明年下半年起逐步好轉。