李多慧爆已婚7年！「配偶欄露餡」粉絲心碎 本人親解感情現況
樂天女孩韓國籍成員李多慧來台後，靠著活潑的個性及甜美的外貌備受關注，在台掀起一股「李多慧旋風」。日前有網友發現，24歲的李多慧維基百科上竟出現配偶欄，顯示2016年就已結婚，掀起網友熱議，對此，她也公開回應感情現況，「我個人沒有結過婚。」
記者薛羽彤／綜合報導
李多慧在台人氣旺，一舉一動都是外界關注焦點，日前有網友在《Dcard》上發文表示，李多慧的維基百科竟顯示早在2016年就已結婚，配偶欄上出現名字，甚至發現她的IG上有個「Baby」的精選動態，9月一場中職比賽有民眾目睹，李多慧在場邊抱著一名嬰兒隨音樂搖擺，讓傳聞甚囂塵上。
不過，李多慧日前在自己的YouTube頻道上透露目前沒對象，全新將重心放在工作上，未來有空閒時間才會考慮談戀愛，並表示自己的理想型是「長得單純」、「笑起來親切」;還透露未來可以的話想生女兒，至少生3個。
針對已婚傳聞，李多慧事後也回應：「我個人沒有結過婚，只是在個人頻道對未來理想老公的條件有說過。」維基百科上的配偶欄，網友推測應是遭到有心人士竄改，現已修正無配偶。
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