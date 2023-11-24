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Edifice攜手Honda全新聯名錶款多處細節錶現Type R精髓

▲ Edifice攜手Honda全新聯名錶款多處細節錶現Type R精髓
▲ Edifice攜手Honda全新聯名錶款多處細節錶現Type R精髓

Carture 車勢文化

Casio旗下金屬腕錶Edifice再次與Honda合作以Type R車型為靈感推出聯名錶款ECB-2200HTR，其建議售價為NT$13,000。

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Edifice攜手Honda全新聯名錶款多處細節錶現Type R精髓
Edifice攜手Honda全新聯名錶款多處細節錶現Type R精髓
全新錶款以ECB-2200為基礎型號，錶殼由強化碳纖維樹脂製成，使其堅固又輕巧。本次為將賽車的「內在精髓」和「感官體驗」徹底展現在腕錶之中，猶如在手腕上配戴honda Type R賽車一樣，Edifice開發團隊在錶款設計上蘊藏許多細節巧思。錶帶材質採用與Honda Type R車款內裝相同的Alcantara材質，整體顏色以正宗「Championship White」錦標賽白色為主搭配紅色縫線並印製上Type R車型的型號代碼，錶帶扣環刻有Type R與Honda的logo，銀色和黑色的配色也讓人聯想到車牌設計。錶盤部分底部採用蜂窩狀圖案，讓人想起 Type R車型的進氣格柵，而中央位置更飾有經典的「Red H」紅色logo，該logo自Honda RA272 以來一直用於 Type R車型，9點鐘位置的內嵌錶盤則以紅色和白色測量標記搭配黃色指針，呼應Type R中的儀表板，秒錶按鈕與背蓋也分別飾有R與Type R logo，充分彰顯 Type R的世界觀，上述多處細節與特殊的外盒包裝皆象徵著 F1TM賽車在追求勝利的過程中根深蒂固的挑戰精神，以及Edifice以不屈不撓的挑戰精神追求極致的表現。

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