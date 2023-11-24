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FRANKE全新商用咖啡機　助業者打造觸動人心消費體驗

▲FRANKE咖啡系統亞太區副總 Stefan Niederberger以及FRANKE全球品牌大使Wojciech Tysler親自來台於南港展覽館所舉行的「2023台北國際咖啡展」共襄盛舉。(圖／NOWnews攝)
▲FRANKE咖啡系統亞太區副總 Stefan Niederberger以及FRANKE全球品牌大使Wojciech Tysler親自來台於南港展覽館所舉行的「2023台北國際咖啡展」共襄盛舉。(圖／NOWnews攝)

生活中心/綜合報導

許多人夢想開一間屬於自己的咖啡廳，過著每天徜徉在咖啡香中的美好生活，然而實際經營起來卻困難重重。不僅創業沒有想像中容易，第一步就先面臨人力問題，好的咖啡師難尋，再來則是為了穩定品質，需要做足功課，更有不少人因咖啡專業知識不足，從一開始的咖啡機挑選就無從下手，困擾不已。

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▲FRANKE咖啡系統全球品牌大使Wojciech Tysler向眾人展示最新機型，並分享自己對於咖啡市場的觀點。(圖／NOWnews攝)
▲FRANKE咖啡系統全球品牌大使Wojciech Tysler向眾人展示最新機型，並分享自己對於咖啡市場的觀點。(圖／NOWnews攝)
到底怎樣的咖啡機才能幫助咖啡業者順利經營一間咖啡廳呢？在剛剛落幕的2023台北國際咖啡展中，來自瑞士的全自動咖啡機供應商FRANKE咖啡系統在台發表了全新的商用咖啡機Mytico系列，FRANKE亞太區副總 Stefan Niederberger與FRANKE全球品牌大使Wojciech Tysler也親自來台共襄盛舉，展現對台灣市場的高度重視。

▲Wojciech Tysler現場操作全新的商用咖啡機Mytico，同時建議剛入門要從操作流程簡易、能穩定每杯咖啡品質的咖啡機下手。(圖／NOWnews攝)
▲Wojciech Tysler現場操作全新的商用咖啡機Mytico，同時建議剛入門要從操作流程簡易、能穩定每杯咖啡品質的咖啡機下手。(圖／NOWnews攝)
全球品牌大使Wojciech Tysler也不吝嗇地分享幾項商用咖啡機挑選關鍵指標，推薦Mytico系列給所有咖啡業者們，不僅是已有長期經營咖啡店經驗的老手，或是面對想要入門踏入咖啡市場的新手，都可以輕鬆上手，讓操作流程更簡易、每杯咖啡品質更穩定：

穩定性
FRANKE咖啡系統創新專利技術iQFlow™，能幫助咖啡業者突破(因應)咖啡豆在不同條件的溫度與濕度的變化，隨時自動校正參數，讓每杯出品的咖啡都可以保持穩定的風味與品質。

高效率
簡易、便捷的一鍵式操作介面與快捷鍵拉桿，幫助業者不畏尖峰時段，提升出杯效率，同時使用飲品排隊功能，自動記錄出杯順序，讓整體流程更順暢，降低咖啡師壓力。

加深顧客交流：
除了擁有4個磨豆機與沸水系統，控制出水溫度等，高效率的製作流程，搭配較低的機器高度，可以簡化咖啡製作流程，將時間留給咖啡師與客人之間的情感交流，創造高品質的咖啡體驗。

FRANKE咖啡系統全新的商用咖啡機系列Mytico，目前擁有Due和Vario兩種機型，都是為了咖啡業者營運的效益與咖啡飲品的高品質而生。亞太區副總 Stefan Niederberger也提到，品牌初衷除了不斷創新之外，也希望帶給全球喜愛咖啡的民眾，更有質感的生活體驗，這回鎖定台灣市場，也是因為台灣集結了很多美食，咖啡文化發展也相對成熟，期待看到在FRANKE的推波助瀾下，能持續精進咖啡文化在台灣的傳散。

▲FRANKE亞太區副總 Stefan Niederberger(右)提及品牌初衷，以不斷創新的企業哲學，幫助台灣咖啡業者，為消費者提供更有質感的生活體驗。(圖／NOWnews攝)
▲FRANKE亞太區副總 Stefan Niederberger(右)提及品牌初衷，以不斷創新的企業哲學，幫助台灣咖啡業者，為消費者提供更有質感的生活體驗。(圖／NOWnews攝)
Stefan Niederberger也分享，目前Mytico咖啡機在希臘、米蘭等多國，都有收到很好的使用回饋，像這樣一台全自動商用咖啡機，包辦了一般業者會碰上的出杯效率、飲品品質一致性、節省咖啡師訓練成本等多重需求，支持全球的咖啡廳、飯店、餐廳等業者，穩定發展咖啡事業。

了解更多Mytico系列的全面資訊 Mytico.coffee.franke

▲FRANKE推出全新商用咖啡機Mytico系列，期待解決傳統咖啡機繁雜的製作過程與機台繁多的困擾，幫助更多的咖啡業者，提供消費者享有絕佳的質感生活。(圖／NOWnews攝)
▲FRANKE推出全新商用咖啡機Mytico系列，期待解決傳統咖啡機繁雜的製作過程與機台繁多的困擾，幫助更多的咖啡業者，提供消費者享有絕佳的質感生活。(圖／NOWnews攝)

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