FRANKE全新商用咖啡機　助業者打造觸動人心消費體驗

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全球品牌大使Wojciech Tysler也不吝嗇地分享幾項商用咖啡機挑選關鍵指標，推薦Mytico系列給所有咖啡業者們，不僅是已有長期經營咖啡店經驗的老手，或是面對想要入門踏入咖啡市場的新手，都可以輕鬆上手，讓操作流程更簡易、每杯咖啡品質更穩定：
穩定性
FRANKE咖啡系統創新專利技術iQFlow™，能幫助咖啡業者突破(因應)咖啡豆在不同條件的溫度與濕度的變化，隨時自動校正參數，讓每杯出品的咖啡都可以保持穩定的風味與品質。
高效率
簡易、便捷的一鍵式操作介面與快捷鍵拉桿，幫助業者不畏尖峰時段，提升出杯效率，同時使用飲品排隊功能，自動記錄出杯順序，讓整體流程更順暢，降低咖啡師壓力。
加深顧客交流：
除了擁有4個磨豆機與沸水系統，控制出水溫度等，高效率的製作流程，搭配較低的機器高度，可以簡化咖啡製作流程，將時間留給咖啡師與客人之間的情感交流，創造高品質的咖啡體驗。
FRANKE咖啡系統全新的商用咖啡機系列Mytico，目前擁有Due和Vario兩種機型，都是為了咖啡業者營運的效益與咖啡飲品的高品質而生。亞太區副總 Stefan Niederberger也提到，品牌初衷除了不斷創新之外，也希望帶給全球喜愛咖啡的民眾，更有質感的生活體驗，這回鎖定台灣市場，也是因為台灣集結了很多美食，咖啡文化發展也相對成熟，期待看到在FRANKE的推波助瀾下，能持續精進咖啡文化在台灣的傳散。
Stefan Niederberger也分享，目前Mytico咖啡機在希臘、米蘭等多國，都有收到很好的使用回饋，像這樣一台全自動商用咖啡機，包辦了一般業者會碰上的出杯效率、飲品品質一致性、節省咖啡師訓練成本等多重需求，支持全球的咖啡廳、飯店、餐廳等業者，穩定發展咖啡事業。
了解更多Mytico系列的全面資訊 Mytico.coffee.franke