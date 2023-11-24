柯文哲搭吳欣盈選總統！新光公主驚世豪門婚曝 偷拍、跟監全上演
2024總統大選倒數50天！藍白合不歡而散，兩方陣營趕在總統、副總統登記最後1天公開副手，民眾黨副總統人選由45歲、不分區立委吳欣盈出線。「新光長公主」吳欣盈是新光吳家第3代，金融、國際領域資歷豐富，最知名的是與板橋林家第8代、華南銀行副董事長林知延的那段「驚世豪門婚」，雙方對簿公堂，互控對方作風強勢、控制慾強，離婚官司纏訟5年落幕，2人都在去年再婚，並在今年升格人父人母，各自安好。
記者徐銘穗/綜合報導
民眾黨不分區前立委蔡壁如去年11月因論文涉抄襲辭去立委職務，並由吳欣盈遞補，吳欣盈立委資歷迄今已滿1年。今年45歲的吳欣盈是新光集團創辦人吳火獅的孫女，擁英國科陶德藝術學院文學碩士、美國衛斯理學院國際關係及美術史雙學士，目前也擔任新光人壽慈善基金會執行長。
不過，吳欣盈過往最受矚目的是她與板橋林家長公子林知延的驚世豪門婚，2人於2011年結婚，卻在不到3年內變了調，林知延於2013年提出離婚官司，吳欣盈追查後，才發現對方雇用徵信社偷拍、跟監，怒告對方妨害秘密。
2人離婚官司纏訟5年後，吳欣盈才決定放手不再上訴，兩人婚姻於2019年劃上句點。離婚判決書中揭露，林知延控吳欣盈作風強勢，吳欣盈也反控林知延「生性多疑，控制慾日漸增長」。
至於妨害秘密官司則持續到2020年8月，經過多次上訴後，最高法院最終判決林知延有罪，被判有罪拘役15天，可易科罰金1萬5000元定讞，也讓這場纏訟7年的官司落幕。
吳欣盈與林知延離婚後各自精采，2人都在去年結婚，各自拚做人。吳欣盈嫁比利時籍律師雷諾，2月9日於臉書上宣布順利產下金兔小王子，林知延則與名醫林水龍之女林俋賢（Tiffany）則在2月28日誕下雙魚座男寶寶。