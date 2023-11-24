黑五網購買這些！暖冬商品、「倒數月曆」秒殺王出爐　5平台整理

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11/25當日五大時段網羅熱門家電直降4折起優惠，0點有S8 Pro Ultra 石頭掃地機器人，特價3萬1388元；Apple iPhone 15 Pro 256GB只要6折，特價2萬2500元入手等。此外，11月25日還有免運券可搶，包含2張商城299元免運券，1張全站限量499元免運券。商城1折、92折、93折神券，最高省5000元。
📍Yahoo奇摩購物
隨著年末將近，聖誕氛圍逐漸濃厚，香氛品牌紛紛推出年度限量倒數月曆、耶誕限量版上市，其中尤以人氣香氛Diptyque、Jo Malone品牌商品上架即秒殺、銷售最快；而聖誕限定禮盒也現熱銷潮，特別是內含多款經典小ml數商品最受歡迎，限量SABON經典護手霜愛戀組、歐舒丹2023聖誕限量倒數月曆等最高下殺7.4折。
黑五優惠的部分，有Acer 16吋電競筆電、TOSHIBA 50吋4K電視直降破萬，LG空氣清淨機下殺6.9折，獨家加碼送雙人電毯、Dyson吹風機與吸塵器最低下殺5.7折起、免萬元直接入手。即日起至11月25日刷指定銀行信用卡最高送7500購物金。此外，Yahoo奇摩拍賣即日起至11月30日，萊爾富超商取貨天天運費折10元。
📍Momo
12月前夕倒數商機夯！起源自德國、專為迎接聖誕佳節設計的「倒數月曆」以戳戳樂玩法和驚喜儀式感刮起旋風。momo購物網分享，讓孩童愛不釋手的「遊戲倒數月曆」近一週買氣衝5成，如日本TOMICA小汽車、德國Hape軌道火車、侏儸紀世界、樂高積木及卡通萌系佩佩豬、迪士尼公主系列；而萬年不敗的「美妝倒數月曆」及吃貨最愛的「美食倒數月曆」也同步熱賣。瞄準此波倒數月曆商機，即日起至11/30凡於momo購物網下單指定玩具、圖書及文教商品，滿699元最高登記送200元mo幣回饋；美妝迷則必鎖定《美妝保養年度最殺》活動，指定美妝商品限時直降5折起，下單不限金額再登記抽iPhone 15；另有《美食必殺季》消費滿2,000元登記送100 元mo幣。
📍PChome 24h購物
延續雙11的購物熱度，即日起至11/27，全站精選熱銷商品下殺5折起；APP下單族限定好康，買指定品滿2,400元限量登記送124 P幣。今(24)日加碼11:24-20:24整點24分，開搶限量滿千元折240元折價券。
📍全國電子
11/24至11/30連續7天，每天除了有精選限時限量商品，蘋果商品的折扣比好市多還便宜，包含AirPods Pro 2耳機，原價7490元，全國電子網路價為6790元。iPhone 15 512GB版本，挑戰好市多的價格，好市多黑五價3萬6489元，全國電子網路價硬是再去掉零頭，特價3萬6400元。另外還有指定大家電5.6折起，還可享有最高5000元補助。
📍Dyson
即日起至11月27日凡購買任何Dyson主機可用8999加購Dyson Supersonic™ Origin HD08 (黑鋼色)，全館消費滿萬再送千，滿4萬送入門吸塵機，滿10萬送全新上市Dyson Zone降噪耳機。透過Line購物至Dyson官網下單最高享8% LINE Points優惠，優惠無上限。
✔️V12系列V12 Origin 無線吸塵器首降至破盤價，官網獨家下單直接7折，原價1萬9900元，特價1萬3999元，再送多功能置物架。
✔️Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Complete 乾濕全能洗地吸塵器，原價3萬2900元，黑五限定優惠價2萬4900元，加贈洗地滾筒及多功能置物架。
✔️Purifier Big+Quiet Formaldehyde 強效極靜甲醛偵測空氣清淨機 BP03，加贈Dyson Cool™ 涼風扇 TP00福利品一台， 組合價4萬6800元，官網獨家黑五限定優惠價3萬900元。
✔️2023年度低調奢華風限定新色岩黑金色HD15吹風機，官網獨家首減1000元，再送專用底座。
✔️Supersonic HD08吹風機 (全桃紅) ，優惠價9,999元加贈氣墊梳。
✔️Dyson Airwrap™ 造型器全系列 (鎳銀/普魯士藍)」，黑五期間1萬1111元，所有配件一應俱全。