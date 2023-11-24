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女子生病點粥果腹　意外閃光Get！外送員送「這」物晉升成男友

▲一名網友發文分享，自己收到外送員送餐時附上成藥關心身體。（圖／截自Dcard）
▲一名網友發文分享，自己收到外送員送餐時附上成藥關心身體。（圖／截自Dcard）

生活中心/綜合報導

外送平台帶給生活無限便利性，也讓越來越多三餐在外的外食族，成為高度使用者，點餐點久了，不只周圍餐飲業者都熟悉，有時候就連外送員都送到很熟悉，甚至網上不時會有一些插曲小故事。日前就有一名女網友分享，自己生病時收到外送員貼心送暖，最後竟然意外變成男友的故事，引來大批網友留言讚聲，大家紛紛誇獎這位熊貓外送員實在超暖、真的是緣分！

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這名原PO在發文中提到：「因為家住得比較遠，個性又很宅（懶惰），我還滿常叫熊貓的。因為覺得外送員要騎這麼遠外送很辛苦，所以都會給小費或者請他們喝飲料、小紙條之類的，早就養成習慣，所以根本沒想過這種事情會發生在我身上！」

隨即也附上完整故事過程，發現這名女網友日前因為朋友到家裡聚餐，一次叫了很多飲料和食物到家裡，因為東西真的太多、太重了，特別多點了飲料，並且在訂單上備註請外送員喝。也許就是此舉打動了外送員，結果上週這名女網友意外重感冒，在家躺了一整週，因為身體每天都很不舒服，只能點一些白粥、雞湯等食物，結果在某一次取餐時發現了外送員留下的伏冒熱飲與小紙條，紙條上更暖心寫下「你是不是生病了？祝你早日康復喔！」

這名熊貓外送員的暖心舉動，讓女網友直呼「整個超感動...」，事後也在取餐時遇到這名暖心外送員，親口關心她身體是否有好一點，兩人聊天後才發現，這名外送員常常跑這附近的單，已經送單到女網友家中很多次，意外發現對方近期都訂一些很清淡的東西，想說關心一下。
 

▲對於原PO與外送員的閃光彈，不少網友留言表示羨慕。(圖／截自Dcard)
▲對於原PO與外送員的閃光彈，不少網友留言表示羨慕。(圖／截自Dcard)
▲Dcard網友對於原PO經歷，留言祝福。(圖／截自Dcard)
▲Dcard網友對於原PO經歷，留言祝福。(圖／截自Dcard)
女網友也害羞寫下這段暖心經歷，最終兩人也順利發展成為情侶關係，直言「寫到這邊都覺得不好意思了，言情小說都沒這樣寫吧，如果不是男友本人現在在我身邊，我可能也不會相信....」，這段插曲故事也引來其他網友讚聲，紛紛對於這名忙碌送餐不忘關心人的外送員，給予暖男肯定，還有不少網友紛紛留言，有人擔心「可是我覺得這樣很危險欸…陌生人送的東西…說真的我不敢隨便吃」，也有網友直言「羨慕！」、「可惡我都遇不到」，還有人猜這名外送員應該是個帥哥，讓這個意外的熊貓外送閃光彈，在網上引起了熱烈反應。

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