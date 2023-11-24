女子生病點粥果腹　意外閃光Get！外送員送「這」物晉升成男友

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隨即也附上完整故事過程，發現這名女網友日前因為朋友到家裡聚餐，一次叫了很多飲料和食物到家裡，因為東西真的太多、太重了，特別多點了飲料，並且在訂單上備註請外送員喝。也許就是此舉打動了外送員，結果上週這名女網友意外重感冒，在家躺了一整週，因為身體每天都很不舒服，只能點一些白粥、雞湯等食物，結果在某一次取餐時發現了外送員留下的伏冒熱飲與小紙條，紙條上更暖心寫下「你是不是生病了？祝你早日康復喔！」
這名熊貓外送員的暖心舉動，讓女網友直呼「整個超感動...」，事後也在取餐時遇到這名暖心外送員，親口關心她身體是否有好一點，兩人聊天後才發現，這名外送員常常跑這附近的單，已經送單到女網友家中很多次，意外發現對方近期都訂一些很清淡的東西，想說關心一下。
女網友也害羞寫下這段暖心經歷，最終兩人也順利發展成為情侶關係，直言「寫到這邊都覺得不好意思了，言情小說都沒這樣寫吧，如果不是男友本人現在在我身邊，我可能也不會相信....」，這段插曲故事也引來其他網友讚聲，紛紛對於這名忙碌送餐不忘關心人的外送員，給予暖男肯定，還有不少網友紛紛留言，有人擔心「可是我覺得這樣很危險欸…陌生人送的東西…說真的我不敢隨便吃」，也有網友直言「羨慕！」、「可惡我都遇不到」，還有人猜這名外送員應該是個帥哥，讓這個意外的熊貓外送閃光彈，在網上引起了熱烈反應。