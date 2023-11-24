2023沙崙智慧生活週開幕 攜手沙崙科學城廠商展現亮眼成果

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黃偉哲表示，台灣科技以及能源發展的前進道路上，有許多功勞不可磨滅的推手，「2023沙崙智慧生活週」展覽除了展現最新的科研成果，也能夠讓更多人了解科技以及智慧能源的發展歷程，還有這些科技在生活上的應用與連結。
黃偉哲指出，其實有許多智慧科技都逐漸應用在日常生活中，例如電動公車或是民用的汽機車，能夠加入智慧裝置達到更加節能，或是讓服務駕駛更加安全的措施，希望產官學各界都能夠共同參與，讓更多「淨零碳排」的概念與發想能夠被看見。
黃偉哲也預告，2024年在台南舉辦的台灣燈會，有一區完全使用綠電，藉由燈會這樣重要的民俗慶典，讓國內外民眾可以看到綠電科技應用的實踐。
經濟部能源署署長游振偉表示，沙崙智慧綠能科學城是中央跟地方攜手合作的成功案例，在南市府團隊的支持下，也逐漸展現出成果，包括工研院為綠能產業開發最後一哩路實驗打造的場域，也逐漸開花結果，在這次展覽現場就有很多透過工研院技轉後成立的新創公司，展現潔淨能源、循環經濟等方面的成果。未來經濟部也會繼續支持在地產業、新創產業。
本次活動除了3天展覽外，並規劃有2場產業專題演講及1場產業交流，邀請各產官學研專家一同參與，學習新知、認識未來發展趨勢，共同激發創新思維與交流產業因應之道。經濟發展局林榮川局長表示，本次展覽「沙崙智慧綠能主題館」是一大亮點，攜手沙崙智慧綠能科學城進駐廠商一同參展，展示項目有科學城能源建設成果、永續碳管理平台、5D智慧維運管理系統及沙崙資安基地介紹等等，歡迎大家一同來瞭解沙崙智慧綠能科學城在綠能、資安與智慧科技方面的成果。