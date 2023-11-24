來府城瘋跨年 首次雙行政區齊辦「2024台南市耶誕跨年」熱情登場

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黃偉哲表示，由於明年迎來「台南400」，眾多日本友誼城市將來台南共襄盛舉，市府正積極邀請日本時尚流行教主出席台南跨年系列活動，精彩可期，他誠摯邀請海內外朋友規劃台南之旅，瘋跨年、遊台南、享美食，保證滿載而歸。
黃偉哲指出，今年的活動非常精采，從12月2日總爺藝文園區的奇幻童話屋，12月9日的善糖甜蜜同樂會，於麻豆、善化區舉辦2場大型親子活動，12月23日在市府西側廣場舉辦耶誕晚會演唱會，接下來12月31日同時舉辦新營及市府西側廣場的跨年晚會，藝人卡司非常堅強，請大家拭目以待。
記者會中黃偉哲與活動主持人之一的徐凱希帶來神秘開箱禮，邀請粉絲們一起來猜猜耶誕跨年卡司。現場提供3項線索「金曲歌王、金曲歌后、日本時尚流行教主」，主辦單位將從正確預測的粉絲們當中，抽出幸運得獎者，贈送巨星親筆簽名海報。
台南市府說明，台南耶誕跨年系列活動規畫2場親子活動及3場大型演唱會。首先登場是12/2(六)在麻豆區總爺藝文中心的「總爺奇幻童話屋」展開，邀請知名兒童劇團「豆子劇團」，有泡泡派對、帶動唱、闖關遊戲等活動，深受小朋友喜愛，且寓教於樂；12/9(六)「善糖甜蜜童樂會」則在善化區善糖文化園區，有超可愛的人偶劇團「小青蛙劇團」，還有小丑呀咪、闖關遊戲等精彩活動，享受一場最甜蜜的午後童樂時光。
3場大型演唱會為12/23「搖滾耶誕演唱會」在永華市政中心西側廣場登場；重頭戲12/31「台南好young跨年晚會」在永華市政中心西側廣場、「南瀛跨年晚會」在新營區南瀛綠都心公園，雙市政同時跨年倒數，共同迎接2024年來臨。更多精采卡司將陸續宣布，要讓市民享受不一young的耶誕跨年氣氛，嗨翻12月。
主辦單位新聞及國際關係處表示，歡迎全國民眾來台南瘋跨年，賞遊台南、品嘗美食，只要消費滿百元就可參加「台南購物節」抽獎活動。詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢https://tainanyoung.com.tw/。