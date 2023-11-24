火腿交易第一指名吉田輝星！甲子園曾熱投1517球刮「金足農旋風」
日本職棒日本北海道火腿鬥士今（24日）表示，決定送出2018年第一指名吉田輝星，換回歐力士猛牛投手黒木優太，根據日媒《Sponichi Annex》透露，吉田輝星和歐力士監督中嶋聰皆是秋田縣出身，盼能幫助吉田輝星在高中時的身手，再颳起當年的「金足農旋風」。
記者張志宇/綜合報導
談起吉田輝星絕對得提他在2018年夏季甲子園熱投1517球，帶領「草根軍團」金足農高校挺進甲子園冠軍戰，雖最終不敵明星強權大阪桐蔭高校，但金足農的拚戰精神感動全日本，身為金足農王牌吉田輝星也在2018年選秀會被日本火腿第一指名選中。
但吉田輝星在進到職棒後並不順遂，在火腿的5個賽季中，一軍留下出賽64場，累積3勝9敗、5次中繼成功，平均防禦率6.23的成績，在今被交易後，吉田輝星也透過球團聲明表示，「以第一指名進入日本火腿，5年來沒能為優勝做出貢獻，感到很抱歉、也很不甘心，並感謝許多球迷一直以來的支持。」本季在一軍則是登板3場，，共投3局失3分，防禦率為9。
歐力士送出的黒木優太是2016年球團第2指名選手，曾在2019年動過TJ手術，本季在一軍出賽12場拿下1勝5敗，防禦率為6.58，生涯在一軍共出賽133場，累積10勝11敗47次中繼成功、3次救援成功，平均防禦率4.37。
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