1人補助4萬元！全台百萬「暴飲族」有酒癮 喝多7癌症找上門
大家都知道喝酒不能過量，某些人卻難以克制，甚至酒駕造成重大禍害。根據衛福部推估，全台有843萬飲酒人口，其中100萬人有暴飲情形，為加強酒癮防治，衛福部今（24）宣布國內首家「台灣戒酒暨酒癮防治中心」在台北馬偕醫院正式啟用，將提供臨櫃與專線諮詢，及酒癮篩檢與轉介服務，每人每年最多可獲4萬元補助戒酒，多管道健全酒癮戒治體系。
家庭消費中心/綜合報導
衛福部指出，世界衛生組織(WHO)已將「酒精使用障礙」列為影響全球10大疾病，而根據2021年美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所資料，酒精可能傷害大腦、心臟、肝臟、胰腺、癌症、免疫系統等，且飲酒還會提高罹癌風險，國際癌症研究機構資料顯示，酒精是第一類致癌物，與7種癌症有因果關係，包括食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌和乳腺癌等。
針對酒癮防治，衛福部心理健康司司長陳亮妤說，國人對於酒精成癮概念普遍不足，且酒精成癮有年輕化趨勢，因此委由酒癮防治深具經驗的馬偕醫院成立台灣戒酒暨酒癮防治中心，除了服務有飲酒問題和戒酒需求的民眾，也期待透過研究和人力培育，使國內酒癮戒治體系更健全。
台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱醫師則說，酒精成癮不僅會影響患者生理與心理，也會造成後續家庭及社會問題，像是酒癮患者合併憂鬱症而產生自殺風險極高，酒駕事故更會嚴重影響家庭幸福與社會安全。
方俊凱表示，台灣戒酒暨酒癮防治中心將藉由一對一的諮詢，促進社區中問題性飲酒及酒癮者及早自我察覺並接受治療，同時也將透過酒精知識與酒癮防治的衛教推廣，及酒癮篩檢問卷等，協助民眾預防酒精成癮，或及早找出酒癮患者提供治療。