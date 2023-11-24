冬被拿出來「直接蓋」慘了！沒做「關鍵步驟」 恐怕整晚不用睡了
東北季風增強，今明兩天（11月24日至11月25日）北台灣早晚低溫攝氏14至19度，預計下波冷空氣將在下週一（11月27日）抵達，屆時全台平地的最低溫跌到攝氏11度，暖暖的冬被要準備拿出來了。但如果直接將塵封大半年的冬被拿出來就直接往床上一放，恐怕過引起過敏，整晚都不用睡了！家事達人486先生提醒冬被蓋在身上前有一個「關鍵動作」就是除塵蟎，才能避免過敏困擾。
記者周淑萍/綜合報導
台灣氣候潮濕，枕頭、棉被、床單都容易成為塵蟎溫床，即使先前已將冬季寢具清洗乾淨才收納，經過多個月的存放還是累積不少灰塵。
家事達人486先生分享，預防塵蟎首重清潔和乾燥，冬被拿出來後建議先使用乾衣機開啟輕拍除塵或殺菌模式滾動一輪，再進行洗淨和烘乾步驟，將塵蟎屍體徹底清除乾淨。
若家中沒有乾衣機，除濕機和烘被機也是好幫手。環境濕度一高塵蟎容易生長繁殖，開啟除濕機將濕度控制在50%至55%，不僅提升舒適度也能有效減緩塵蟎滋長。
方便收納的烘被機也是不少小資族或外宿族的好選擇，暖被後不僅更好入眠，同時去濕乾燥能遠離細菌和塵蟎。
家事教母譚敦慈也提到，收納了一整個夏天的冬被濕氣較重，建議先「除濕氣」再使用。如果家裡有烘衣機或是烘被機，烘一下來除去濕氣，同時也能消除塵蟎。
如果家中沒有烘乾機，可以用除濕機，將棉被攤開後，架在兩張椅子上，開啟除濕機，透過除濕機來除去棉被內的濕氣。除完濕氣和塵蟎後，才不會因為過敏症狀讓晚上睡覺睡不安穩。