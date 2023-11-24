郭台銘簽婚前協議！曾馨瑩不能動2355億資產　離婚也要不到一毛錢

郭台銘退選！鐵粉恬娃曾放話為他拍全裸寫真　哭1小時：腦袋空白

▲郭台銘（右）宣布退出總統大選，資深鐵粉恬娃為此哭了1小時，坦言很難受，腦袋一片空白。（圖／恬娃臉書）
▲郭台銘（右）宣布退出總統大選，資深鐵粉恬娃為此哭了1小時，坦言很難受，腦袋一片空白。（圖／恬娃臉書）

記者黃盈容／台北報導

鴻海創辦人郭台銘雖已完成90萬連署，取得登記參選總統資格。但他今（24）突拋震撼彈，宣布退選，「人退，志不退；STOP,RESET,RESTART。」盼能完成政黨輪替。一直是郭台銘鐵粉的資深藝人恬娃，表示昨晚就哭了1小時，她對《NOWnews今日新聞》透露，她很難受，「整個頭腦都是空白的」，並曝光未來會投的組合。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲郭台銘退選聲明。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲郭台銘退選聲明。（圖／郭台銘辦公室提供）
郭台銘宣布退選後，恬娃第一時間就發文訴說心聲，「恬娃昨晚哭了一個小時之後就睡著了，今早起來開心的對全國的郭鐵粉說『我們是永遠生死之交的好朋友之外，台銘永遠是我們心中的好心總統，一直到沒有呼吸為止，好嗎？』。」

▲恬娃（右）日前還帶著好友黃小菁一同參與連署，支持郭台銘參選總統。（圖／記者黃盈容攝）
▲恬娃（右）日前還帶著好友黃小菁一同參與連署，支持郭台銘參選總統。（圖／記者黃盈容攝）
《NOWnews今日新聞》傳訊關心恬娃，她坦言「很難受」，她昨晚就哭了，是因為有感覺他要退休，「但是很感恩他，讓我交到那麼多的朋友」。至於之後她打算投給誰，恬娃說：「看哪一組有辦法讓我們國家平安。」

恬娃也透露，女兒嫁給中國北京的暖男，對方曾留法，她希望當和平使者，讓國家平安，「我會很努力，想辦法來回饋社會，好心好報時代來臨，大家辛苦我們一起加油」，恬娃身為資深郭台銘鐵粉，過去還曾放話願意為郭台銘拍全裸寫真，如今郭台銘退選，她鐵定不好過，稱「目前整個頭腦都是空白的」。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

郭台銘「人退、志不退」！賴佩霞發聲：整合破局是最難過的

郭台銘160字退選聲明全文曝　為政黨輪替低頭！喊話「一定要贏」

「人退志不退！」郭台銘退選：選擇成全是我奉獻給故鄉全部的愛

郭台銘超重視感恩節　為何NBA已連續12個球季在感恩節休兵一日？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞