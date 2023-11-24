郭台銘退選！鐵粉恬娃曾放話為他拍全裸寫真 哭1小時：腦袋空白
鴻海創辦人郭台銘雖已完成90萬連署，取得登記參選總統資格。但他今（24）突拋震撼彈，宣布退選，「人退，志不退；STOP,RESET,RESTART。」盼能完成政黨輪替。一直是郭台銘鐵粉的資深藝人恬娃，表示昨晚就哭了1小時，她對《NOWnews今日新聞》透露，她很難受，「整個頭腦都是空白的」，並曝光未來會投的組合。
記者黃盈容／台北報導
郭台銘宣布退選後，恬娃第一時間就發文訴說心聲，「恬娃昨晚哭了一個小時之後就睡著了，今早起來開心的對全國的郭鐵粉說『我們是永遠生死之交的好朋友之外，台銘永遠是我們心中的好心總統，一直到沒有呼吸為止，好嗎？』。」
《NOWnews今日新聞》傳訊關心恬娃，她坦言「很難受」，她昨晚就哭了，是因為有感覺他要退休，「但是很感恩他，讓我交到那麼多的朋友」。至於之後她打算投給誰，恬娃說：「看哪一組有辦法讓我們國家平安。」
恬娃也透露，女兒嫁給中國北京的暖男，對方曾留法，她希望當和平使者，讓國家平安，「我會很努力，想辦法來回饋社會，好心好報時代來臨，大家辛苦我們一起加油」，恬娃身為資深郭台銘鐵粉，過去還曾放話願意為郭台銘拍全裸寫真，如今郭台銘退選，她鐵定不好過，稱「目前整個頭腦都是空白的」。
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