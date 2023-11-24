「溜鳥俠」遇「獵鳥小組」 辯稱「只是找樹尿尿

每接近中午時分，台中市南屯區保安公園常出現一位身材壯碩男子於附近溜噠，一發現落單女子，會假意走到對方面前，等待女子與其眼神交會時刻，秒脫下褲子裸露生殖器，看到對方嚇得尖叫倉皇逃離，才會心滿意足的離去；第四分局春社派出所「獵鳥小組」專程巡狩多日，逮捕一名38歲楊姓男子，楊就逮時還辨稱「只是要找棵樹尿尿」，由於有多位里民指證，警方依公然猥褻罪移請臺中地檢署偵辦。
記者鄧力軍/台中報導
有多位遭遇「溜鳥俠」的女里民留言「這周我已經遇到兩次了」、「就在涼亭內站著脫褲子，努力的把玩，」…，春社派出所接獲里民反映後，所長邱量虔立即組成「獵鳥」專案小組，根據網路貼文民眾所述特徵，加強周邊巡邏外，亦分析該犯嫌特徵、平時作案習性期前佈署警力，果不其然，該名「溜鳥俠」日前再度現身搜尋目標擬再次犯案之際予以逮捕。看到大批警力上前，男子嚇得目瞪口呆，連忙解釋因在公園一時內急，隨意找棵樹小解，並非有刻意裸露行為，這荒唐理由被所長邱量虔訓斥質問：公園內設有廁所，為什麼要外面找樹便溺?!還挑在中午時段人來人往的地方犯案!男子當場啞口無言。
經了解，楊男(74年次)利用上班午休短暫空檔外出放風，擇定媽媽常帶小孩遊玩的公園為犯案地點實施裸露行為，這次員警火速逮人，獲得全網一致好評，里民留言「抓鳥回鴿舍」、「感謝辛苦的察葛葛」。全案依刑法公然猥褻罪移請臺中地檢署偵辦。臺中市政府第四分局長李建興表示，若遇到任何不法或騷擾等情況時，請撥打110報案電話，警方一旦接獲報案，將立即趕到現場協助處理，提醒民眾盡量避與犯嫌正面產生衝突，以免危及自身安全。