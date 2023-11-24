就選黑色星期五！亞馬遜歐洲員工計畫罷工 癱瘓倉儲、貨運
11月24日為感恩節過後的傳統消費旺季-黑色星期五（Black Friday），電商平台龍頭亞馬遜（Amazon）的歐洲區員工，卻計劃發起罷工，透過阻礙貨物運輸的方式，爭取更好的薪資待遇。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，黑色星期五是歐美全年最繁忙的購物日之一，許多零售商都會大幅降價以促進銷售，近年電子商務崛起，更是促進這類購物盛事買氣。不過德國、英國、義大利、西班牙等國，都有工會揚言要發起罷工行動，其中德國最大規模工會Verdi表示，當地5個亞馬遜貨倉的工人，23日深夜起罷工24小時，要求資方調整薪資；英國GMB工會也將在科芬特里（Coventry）的亞馬遜貨倉發起罷工，並到倫敦亞馬遜總部外集會抗議。
義大利工會CGIL、西班牙CCOO工會，也都呼籲當地亞馬遜貨倉人員，展開時數不一的罷工，直到下週一（27日）的「網路星期一」（Cyber Monday）為止。「網路星期一」也是繼感恩節假期後的一項重要促銷活動，商家一樣會降價促銷，尤其是網路店家，以刺激消費。
對此，歐洲多國的亞馬遜發言人都強調，罷工不會造成任何混亂，黑色星期五的訂單貨品，買家還是能夠準時收到。德國亞馬遜發言人並補充說明，當地員工起薪、薪水皆公平，而且還有其他額外福利。
除了工會，法國反全球化組織「Attac」也呼籲其支持者，用海報、膠帶等物，阻礙亞馬遜運貨，並指控黑色星期五只是在「過度生產及消費」，預計今年示威行動規模將會大於去年。