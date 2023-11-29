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天使心醉、人間驚豔！金高「天使酒心」臻品獻世　開賣掀掃貨潮

▲金門酒廠推出的「天使酒心金門高粱酒」從高粱酒的珍稀原釀中，萃取出酒心精華，創造出具獨特風味的酒心之酒，甫上架即掀掃貨風潮。（圖／NOWnews攝）
▲金門酒廠推出的「天使酒心金門高粱酒」從高粱酒的珍稀原釀中，萃取出酒心精華，創造出具獨特風味的酒心之酒，甫上架即掀掃貨風潮。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

令天使沉醉的究竟是什麼神秘魔力？原來，答案竟是這瓶酒。近期由金門酒廠推出的「天使酒心金門高粱酒」一開賣就在Costco好市多酒區成為焦點，搶購的熱潮宛如一陣風暴，迅速蔓延。「天使酒心金門高粱酒」以極致工藝打造，從高粱酒的珍稀原釀中，萃取出酒心精華，創造出這款具獨特風味的酒心之酒。不少買到的酒迷，在好市多社群上分享心得感想，直呼「喝起來真的很順，完全不烈」、「連我喝不習慣烈酒的老婆都覺得可以」。

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「天使酒心金門高粱酒」通過釀酒師的精心調和，精粹出如⽟珍稀的酒中精華，去除了嗆鼻氣息；取而代之的是清香醇厚的穀物香氣，更為輕盈清爽直飄上天，開瓶好似打開通往美味天堂的大門。口感上除了保留傳統的豐厚扎實，更添彷若天使羽毛的溫潤綿柔，是連初次喝烈酒的新人也能輕易跨越高酒精感的門檻。
 

▲獨特 888ml 容量，象徵引領更上一層，通往富裕成功。（圖／品牌提供）
▲獨特 888ml 容量，象徵引領更上一層，通往富裕成功。（圖／品牌提供）
這次的「天使酒心金門高粱酒」擷取酒心垂落意象鍛造瓶身；採用獨特噴瓷工藝上色的玻璃瓶，凸顯其天使醇釀不凡價值。另一方面，為了與天使酒心相互呼應，酒瓶容量為起源於古希臘時期的天使數字 888 ml，更是有著引領更上一層、富裕成功的寓意。

▲「天使酒心金門高粱酒」以極致工藝藏有天使心意，是酒迷們不可錯過的珍品純釀。（圖/品牌提供）
▲「天使酒心金門高粱酒」以極致工藝藏有天使心意，是酒迷們不可錯過的珍品純釀。（圖/品牌提供）
以極致工藝藏有天使心意，「天使酒心金門高粱酒」是酒迷們不可錯過的珍品純釀，也難怪開賣就掀起掃貨潮。想要一親天使的芳澤？現在就該行動了！讓這瓶酒成為你品味生活的極致之選，即日起Costco 好市多獨家販售，趕緊手刀前去搶購！(實際價格、庫存及販售方式請依各賣場通路為準)

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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