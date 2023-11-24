陳昆和與七股里長宣布發起「反不當種電救七股」萬人聯署活動

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陳昆和與會多位里長提出以下聲明主張表示，七股是沿海地帶，長期賴以為生的是沿海養殖及捕撈漁獲，不當種電導致農漁民生存命脈，受到嚴重迫害。光電業者故意隱瞞，再加上政府的愚民政策，百姓被無知利誘，貪圖小利而無止境圈地種電，可怕的後果已逐漸浮現。
七股位於台灣極西點，光電業者號稱七股是太陽能光電產業的寶地，由於光電產業的高獲利，以及政府的放任故意隱瞞實情，無止境設置光電板，農漁業的未來已嚴重衝擊，百姓生計與健康堪慮。
陳昆和說，七股種電總量全國第一，遭破壞最慘，在地人堅決反對台61線西濱快速道路以西種電，阻擋市政府偷渡。但長期看不到選區立委關心及維護居民的權利，過去只有自己提出異議，反對砍綠樹、拔防風林，與鄉親北上抗議，堅決反對「滅漁、滅農、滅生態、滅生計」，抗爭過程中完全沒有看到選區立委出面表達反對意見與關心居民主張，其懦弱無能不堪。
多位里長及地方人士呼籲七股人大團結，強調全力支持「立委換新、七股創新、溪北翻新」，謀取大北門區農漁業及百姓的基本權利與福祉。
到場聲援的地方人士還包含竹橋社區發展協會前理事長張慶鐘、西寮里長柯勝強、義合里長黃文乾、樹林社區理事長王柏煌、義合里保興宮主委黃獻銘、前七股鄉長蘇德川、七股農會理事長陳福得、樹林寶安宮會長黃一忠等，眾多地方人士也共同宣布，將於11月26日（星期日）下午2：30，假七股區龍山宮，舉辦「七股人反種電大團結宣示活動」，號召在地民眾共同站出來，強力表明七股人的心聲與期待。