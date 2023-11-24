台籃涉賭風暴／柯旻豪遭士檢提訊！家人換律師 不排除策動認罪
SBL假球風暴震撼籃壇，為釐清相關情況和罪責，今（24）日上午士林地檢署首度提訊在押的前裕隆球員柯旻豪，持續追查案情。
記者黃建霖/綜合報導
柯旻豪之前遭約談時起初態度配合，但之後應訊又轉趨消極，否認自己有涉案。檢察官認為他罪嫌重大，有勾串證之虞，依違反賭博、詐欺、運動彩券發行條例等罪嫌，11月18日向法院聲押禁見獲准。士院指出，有證據待清查、比對，而此前偵查進度，已有事實認定柯有勾串共犯、證人之虞，所以將其收押。
根據報導，柯旻豪家人近期為他更換律師，檢調盼其能改變態度，並吐實案情，因此今日再次提訊釐清案情，也不排除策動他自白認罪。
前裕隆球員吳季穎涉打假球，引爆台灣籃壇簽賭案延燒，與裕隆隊相關的柯旻豪、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩、斑霸等多名球員遭到提告，前後任總教練邱大宗與李啟億、球員李其恩、防護員魏嘉葦等4人列為證人，其中上季SBL MVP柯旻豪，被媒體報導指出是假球案核心人物。
柯旻豪過去曾就讀高苑工商籃球隊，大學就讀於義守大學。2015年他在SBL第13季選秀會上被新北市裕隆納智捷以第一輪第4順位選上。本季他場均可拿到9.8分3.8籃板5.3助攻，3項數據接寫下生涯新高，並帶領裕隆拿下例行賽第一的戰績，獲得年度MVP。