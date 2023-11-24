給孩子安心未來！許立明率民進黨不分區立委登記「要守護下一代」

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許立明致詞時表示，跟其他政黨比較起來，這次的不分區男女性別比例16:18，也有各專業及社團人士，「足以代表社會裡面各個領域的意見」，民進黨現在做的事情，都是在決定下一代的未來，所以這次的不分區，最重要的特色就是守護下一代。
許立明提到，如靖娟基金會的林月琴、還我特色公園聯盟的張雅琳，以及新住民的羅美玲，民進黨希望為台灣的下一代，打造一個安全多元快樂，以及不分族群的環境，「這是我們最核心的價值」。
許立明說，沈伯洋、郭昱晴、王義川等人，代表守護民主自由的生活方式，希望為台灣的民主改革繼續深化，讓自由多元的生活方式在下一代也能被確保。
至於其他不分區名單，許立明提到，還有律師、兒少、社福，環保、農業、原住民及客家朋友，希望完整社會的廣大支持系統，代表民進黨有決心，讓民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴順利當選，民進黨國會過半，讓台灣的下一代能夠獲得更加堅強的支持。
林月琴允諾，在立法院的生涯裡，會勤奮問政，努力推動法令，甚至爭取更多社會福利預算，傾聽每一個弱勢家庭，以及社會福利各界的聲音；張雅琳說，過去孩子們的需求，向來都不是選舉的重點，但孩子是國家的主人翁，希望能換個視角，從兒童的需求出發，因此她決定接受徵召。
沈伯洋則說，他的專長就是在探究如何才能守護國家，而並非一句「把國家還給人民」的口號就能夠回應的議題，對他來說，「政治是一種服務、民主是一種監督」，讓民主可以正常運作需要大量專業。
郭昱晴說，在表演工作者的身份之外，她身爲一位母親，不希望因任何外力介入，影響下一代繼續享有開放、自由與民主的生活；羅美玲提到，她代表新住民族群，除了讓民眾知道民進黨重視新住民權益，也代表著新住民的聲音持續進入立法院。
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