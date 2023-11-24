《拿破崙》三皇會戰拍攝地曝！首波影評出爐：瓦昆完美詮釋皇帝
金獎億萬導演雷利史考特的史詩動作鉅片《拿破崙》，日前在法國巴黎盛大舉辦首映會，首波外媒評價出爐，英國《衛報》給出5顆星滿分評價：「就宛如電影中的戰馬奔騰，令人看得心滿意足，瓦昆給出近乎完美的皇帝詮釋。」《泰晤士報》形容這是一部「壯觀的史詩經典！」英國權威媒體BBC稱讚：「雷利史考特最新的傳記電影達成令人敬佩的成就。」片中精采的「三皇會戰」也是《神鬼戰士》的拍攝地。
記者黃雅琪／綜合報導
為了呈現出拿破崙在歐洲前所未有的破壞力，導演在電影中拍攝還原6場經典的戰役，其中發生在1805年的奧斯特里茨戰役「三皇會戰」，更是這位戰略天才最偉大的勝利。製作團隊為了重現這場知名戰役，在1.2平方公里的平原上挖了一個大洞把水箱放進去，並且在上方鋪了一層冰面，讓機械馬和演員在開拍的時候墜落下去，並以8台攝影機同步捕捉多角度畫面。在訪談中提及這場龐大的戰爭戲，導演雷利史考特也笑道：「不知道大家有沒有發現，不過在樹林裡的畫面其實就是我拍《神鬼戰士》的地點。」
作為瓦昆菲尼克斯最忠實的支持者，導演直呼：「他是最特別而且處處思考周到的演員！」對於這位《神鬼戰士》的老搭檔，導演談到：「他是唯一一位演員會與我在開拍前幾個禮拜徹夜長談，不管是閒聊還是爭執這個角色的面向，他對我很有幫助，讓我保持真誠，而且他的長相還真的有點像拿破崙呢。」兩人再度合作，瓦昆也提到：「當初電影公司其實不想要我演《神鬼戰士》，雷導甚至被給了最後通牒，但是也因為他的堅持才有這麼美妙的經驗。」《拿破崙》全台熱映中。
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