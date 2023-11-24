電動單車竟與石油價格有關！全球2.8億輛 讓石油每日減少100萬桶需求
電動單車或者是電動滑板車之類的商品相當流行，不少人認為用這類的工具代步將可以減少碳排放，而事實似乎也真的是如此，根據外媒的報導指出目前全球有超過2.8億輛電動單車、滑板車、摩托車...等交通工具，這類的產品竟然讓石油每日的需求減少100萬桶，這大約是全球石油需求量的1%左右。
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去年全球有2,000萬輛電動汽車以及130萬輛的電動巴士、貨車、卡車在路上營運，但這遠遠不及電動單車的數量，因為包含了電動單車、摩托車、滑板車、三輪車等相關的輕型移動載具，在全球有近2.8億輛的驚人數字，這類的交通工具越來越受到歡迎也將會讓我們的環境更好，因為根據倫敦大學的研究指出，電動滑板車的二氧化碳排放量比其他交通工具低了45%，而如果電動單車的使用數量佔所有車輛的11%，那麼整體交通的碳排放量就會減少7%。
而且這些輕型的移動載具可以輕鬆解決最後一哩路的問題，雖然在台灣電動滑板車、電動滑板並不能合法在路上使用，但是電動腳踏車、小型電動機車依舊可以在路上騎乘，這可能也可以讓油價稍微降低一些，因為全球2.8輛電動單車讓石油每日需求減少100萬桶，這是全球石油需求量的1%，要知道目前電動車也只讓石油需求每日減少25萬桶而已，所以說電動單車的取代量是電動車的四倍之多，一方面也是因為這類的車輛用電量更低，但是可以讓每個人迅速完成短程移動，而你對於這類的產品能否上路有什麼樣的想法呢？歡迎跟我們一起分享。