高雄跨年16組卡司曝光　玖壹壹、韋禮安、Ozone接力嗨翻夢時代

崑大空設系攜手歸仁教會迎聖誕「黃金三角」打造科技意象

▲崑科大學生在歸仁教會現場進行實作，將每片三角片調整到適合的位子，才能靠陽光角度的改變而有不同展現（圖／崑山科大提供）
▲崑科大學生在歸仁教會現場進行實作，將每片三角片調整到適合的位子，才能靠陽光角度的改變而有不同展現（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學空間設計系配合教育部大學社會責任計畫(USR)走入社區，今年第六度與歸仁基督長老教會合作，師生共同參與，利用空拍機模擬打樣，再由學生親手打樣試作，共同設計製作充滿高科技意象的特色聖誕樹「黃金三角」，聖誕樹也會跟人一樣，因位置、陽光角度的改變而有不同展現，於12月2日與3日也將舉行聖誕點燈市集，歡迎民眾一同前往提前感受耶誕氣氛。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今年聖誕樹作品命名為「黃金三角」，帶隊指導的吳基正老師說明，傳聞中耶穌誕生時，有三位博士帶著黃金、沒藥、乳香等禮物去接見耶穌，這也是世界上第一個聖誕節與聖誕禮物的由來。該次設計的聖誕樹由眾多三角片構成，象徵著三樣珍貴的禮物，而三角形也是大自然中最穩固的形狀和結構，潔白乾淨的聖誕樹代表人們初到世界時好似白紙般純粹，後來則因環境變化而增添如彩虹般多變的色彩，聖誕樹也會跟人一樣，因位置、陽光角度的改變而有不同展現，就像我們的人生一樣。


該次作品由空設系與環境設計研究所師生共同參與，更結合廖夆淇老師USR HUD學築團隊資源，同時動用無人機展演類產線空拍機模擬打樣，從設計發想到現場施工皆由學生們親手製作，空設系秉持著「做中學」的理念，帶領學生進入社區深耕地方，讓學生們實際體驗奉獻所學，並以自身專業付出，凝聚地方活力。

▲歸仁教會2023聖誕節點燈市集將在12月2日與3日舉行，歡迎民眾一同前往提前感受濃濃耶誕氣氛（圖／崑山科大提供）
▲歸仁教會2023聖誕節點燈市集將在12月2日與3日舉行，歡迎民眾一同前往提前感受濃濃耶誕氣氛（圖／崑山科大提供）
空設系主任張郁靂表示，歸仁教會的聖誕樹是在地居民與數千會友關注的特色風景與信仰寄託，該系2018年與教會合作改造戶外廚房空間，完成教友聚會的新場所，2019起每年都會設計聖誕樹，第一年是「紅瓦厝之星」；2020年推出「生命之樹」，將在地生活景緻融合設計，與舊名為紅瓦厝的歸仁相呼應；2021年因疫情中斷；2022年則特別選用在地的「竹子」為主要元素，打造全台唯一竹編瓦片聖誕樹「竹夢眾望」，融合台南地方特色物產與傳統技術，大獲民眾好評，今年再打造「黃金三角」，歡迎民眾前往觀賞特色作品。

郭台銘退選　路透：富士康鬆了一口氣！曾擔憂中國查稅行動升級

劉尚謙參選桃園立委！兒子劉至翰發聲：做對的事就支持

台南慣竊路邊隨機行竊1個半月被抓3次

陳昆和與七股里長宣布發起「反不當種電救七股」萬人聯署活動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞