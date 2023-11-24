周末把握好天氣！下波冷空氣「全台降溫有感」 降雨趨勢一圖看
周末受到東北季風持續影響，明（25）日北台灣溫度稍低，中南部地區日夜溫差超過10度以上，周日開始整體短暫回暖，一直到下週一晚間受到另一波東北季風影響，從週一晚間至下週五全台降溫有感，氣溫掉到1字頭，注意周三、周四桃園以北、東半部局部短暫雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員張承傳表示，明天持續受到東北季風影響，與今日天氣類似，大台北、桃園、東北部、東半部局部短暫雨，其中東北部有較大雨勢機會，東南部零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣溫方面，北台灣稍涼，中部以北低溫16度至17度，其他地區低溫約18度至19度。不過白天北部高溫回升21度至23度，其他地區24度，中南部高溫可到28度，日夜溫差超過10度以上。
周日一直到下週一東北季風減弱，北部、東北部高溫24度至25度，迎風面基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部短暫雨，降雨時間縮短 ，東花有零星雨、其他地區多雲到晴。
週一晚間下波更強的東北季風開始影響，水氣一開始比較少，下週二、週三各地多雲到晴，下週四、週五開始轉濕冷，桃園以北、東半部局部短暫雨。
下週一晚間開始降溫後，中部以北低溫約14度至15度，其他地區16度至18度，一開始水氣較少的兩天，受到輻射冷卻影響，部分地區溫度會再更低。