▲ 迎風飛馳，限量8台 ─ Pagani Imola Roadster正式亮相

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Imola Roadster設計基礎源自Huayra R，也可說是Huayra Roadster BC與Huayra R的結合體，集Pagani當前所有激情、優雅和尖端技術於一體，Pagani表示Imola Roadster是其有史以來性能最好的敞篷車。
為給予更強大的引擎更好的冷卻效果，因此除了外觀的空力動力設計外，工程團隊精心規劃了車內氣流流動問題與散熱系統，為優化冷卻，擴大了車頭霜進氣口，以及雙散熱口，同時在輪拱上也設置了散熱口，其中前輪拱上的按熱口還有增加前端下壓力的效果，同時提高氣流的流動穩定性。引擎進氣口則設置於中央頂端，並有如F1設有中央延伸的垂直翼板與車尾大型尾翼連成一氣。
而輪拱上的散熱口除了可以排出熱空氣，也就提供了煞車系統更好的散熱效果，同時也可提供下壓力，車尾大型分流器讓車底氣流可快速通過產生更好地地面效應。Imola Roadster外觀的一切設計都是為了目標在車速到280km/h時提供達600 公斤下壓力。優異的空力設計，賦予Imola Roadster強大的動態能力，連續行駛時的橫向加速度為2.0 g，峰值更可達2.2 g，縱向減速度為 2.2 g。
Pagani三十年來一直致力於開發先進複合材質，具體成果呈現於Imola Roadster上，底盤採用Carbo-Titanium HP62-G2和Carbo-Triax HP62鈦、碳纖維複合材質製成，在大量使用複合材質下，讓Imola Roadster的車重僅1,260 公斤，為了輕量化，不僅在材質上費盡心思，甚至使用了創新的車漆塗料，使用稱為Acquarello Light 系統的技術，讓Imola Roadster也減重了5公斤，同時還可以維持車色的強度、深度和光澤。
與Huayra相同，Imola Roadster也設有四片獨立的主動擾流翼，可依據車輛動態自動作動，可在煞車時抑制向前俯，以及過彎時輔助抑制測傾，紮實提高動態穩定性。
動力系統沿用5,980 c.c.之V12引擎，可輸出850hp最大馬力與1,100Nm，搭配Xtrac七速序列式變速系統，極速可達350km/h；此外，Imola Roadster的懸吊系統是另一項亮點，Imola Roadste配置鋁合金製成的獨立雙橫臂，搭配圈簧與電控避震系統，並採用號稱車界最強大的為處理器，可大幅減少車輛前後左右擺動幅度，有效提高操控性。而鈦金屬製成的排氣系統，還使用先進的等離子融合系統塗有陶瓷，使其更輕，並確保更有效的散熱。
掄胎部分則是配置與Pagani合作數十年的Pirelli所開發之P Zero Trofeo RS高性能胎，尺寸為前265/30 R20，後355/25 R21，搭配APP 開發的輪圈，採用 Avional 鍛造材料製成。
座艙中依然維持Pagani一貫的奢華鋪陳，而且音樂聆聽效果並沒有被犧牲，門板上配備全新低音反射的七聲道音響系統，提供了身臨其境的聆聽效果。
Pagani將透過稱為“Grand Complications”的部門僅限量生產8輛Imola Roadster，並將提供號稱無限範圍的客製化服務，舉凡各種顏色、飾板、材質，甚至是形狀，買家都可以與工匠之間全面協同設計，以滿足每一個願望並創造出完全客製化的移動藝術品，只是Pagani並沒有公布建議售價。