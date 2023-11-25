今日我最匯／新台幣「升」勢中斷 但專家估再貶破32元機率不大
新台幣兌美元本周出現戲劇性轉折，盤中一度升破31.4元，隨後美元指數反彈，加上美國感恩節假期，外資順勢調節，新台幣兌美元周五（11月24日）收31.628元，貶值了8.3分。不過，累計1周下來，新台幣仍升值了2.28角，升幅0.72%，周線連2紅。至於下周是否有機會止貶回升？還是再貶向32元？外匯專家認為，在市場對台股看法樂觀，加上預期美國升息將到頂，除非有新變數、新事件出現，新台幣要再貶破32元機率不大，預估將呈現盤整格局。
記者顏真真／台北報導
在外資熱錢持續匯入下，新台幣兌美元本周上半場「升」勢猛烈，盤中一度衝上31.38元，只是隨著美國聯準會（Fed）會議紀錄出爐，市場預期降息樂觀氣氛降低，美元指數反彈，加上美國感恩節假期，感恩節假期，美國缺乏經濟數據引導美元走向，匯市觀望心態較為濃厚，外資順勢調節，台股周五收17287.42點，下跌7.13點，失守5日均線17303點，新台幣兌美元終場也貶值8.3分，收在31.628元，亦是近4個交易日收盤最低價。
至於下周新台幣兌美元能否止貶回升？還是持續貶向32元？法人認為， 儘管美國聯準會的11月貨幣政策會議記錄，表示將謹慎處理利率問題，確定通膨朝2%目標前進，但未改變市場對聯準會12月不再升息的預期，有助資金持續回流。
外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪則指出，雖然美元趁著美國感恩節休市時反彈，新台幣兌美元出現回貶，下周美國還將公布11月核心個人消費支出價格（PCE）指數，還有石油輸出國組織及其盟友(OPEC+）會議，如果美國PCE比市場預期高或OPEC+會不會意外大幅減產，可能推高通膨預期，導致市場對美升息預期再提高，但他認為下周美元波動幅度不會太大，盤整機率較高。
也因此，他預估，新台幣兌美元下周將在31.4元至32元間震盪整理，要再貶破32元的機率不大，尤其目前市場對台股看法樂觀，加上預期美國升息將到頂，除非有新變數、新事件出現，像是油價突然大漲等，但目前並沒有看到，因此，新台幣兌美元呈現盤整機會較高。