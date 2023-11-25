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假日北台灣有雨！下波冷空氣「低溫探12℃」　降溫轉雨時程曝

▲今（25）日受到東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，下週二晚、週三晨，全台平地的最低溫約僅可降至12度左右。（圖／記者陳明安攝）
▲今（25）日受到東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，下週二晚、週三晨，全台平地的最低溫約僅可降至12度左右。（圖／記者陳明安攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（25）日受到東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲，明起東北季風減弱，天氣略為好轉，一直到下週一晚間另一波「東北季風」南下，下週二晚、週三晨，全台平地的最低溫約僅可降至12度左右，下週四晚起至週六迎風面水氣增多，北部、東半部留意局部雨。

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根據氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」表示，今（25）日受東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。北台偏涼，其他各地的影響輕微。

各地區氣溫，北部17至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部16至27度。明(26)日東北季風減弱，天氣略好轉、氣溫微升，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

下週一（27日）下午起另一波「東北季風」南下，冷空氣仍偏弱，迎風面有局部短暫雨，北台再轉涼；下週二（28日）轉乾、西轉晴、東偶局部短暫雨；下週二晚、週三晨的「輻射冷卻」效應，已較原模擬稍修弱，全台平地的最低溫約僅可降至12度左右，台北觀測站最低溫約可降至17度左右。

最新模式模擬顯示，下週三、四（29、30日）各地晴朗穩定，白天起迅速回暖、日夜溫差大。下週四晚起至週六（2日）東北季風再增強、迎風面水氣增多，北部、東半部有局部雨，新竹以南晴朗穩定。

▲未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週降溫趨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週降溫趨勢。（圖／中央氣象署提供）

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