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美日韓譴責射衛星　北韓稱金正恩檢視首爾等地影像

▲北韓官媒聲稱金正恩檢視衛星所拍「重大目標區」照片。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓官媒聲稱金正恩檢視衛星所拍「重大目標區」照片。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社首爾25日綜合外電報導）美國國務院說，美日韓3國外長通話，嚴譴北韓近日發射偵察衛星。北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩檢視衛星所拍「重大目標區」照片，包括南韓首都首爾和美軍基地所在城市。

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路透社報導，國務院在聲明中說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、南韓外交部長朴振（Park Jin）和日本外務大臣上川陽子24日舉行電話會議，強烈譴責北韓21日發射行動破壞區域穩定。

北韓21日表示已將首枚偵察衛星送上軌道，引發國際譴責，批評此舉違反聯合國禁止北韓採用適用於彈道飛彈計畫技術的決議。金正恩則稱這是在行使自我防衛權利。

不過南韓國防官員和分析家表示，北韓發射技術能力未獲獨立驗證。南韓官員說，俄羅斯很可能提供技術協助。

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天在平壤視察國家航空航天技術總局（NATA）控制中心時曾檢視衛星照片，當中不僅拍到北韓境內一些地區，衛星昨天上午通過朝鮮半島上空時還拍到首爾，以及美國和南韓設有軍事基地的木浦（Mokpo）、群山（Kunsan）、平澤（Pyeongtaek）及烏山（Osan）等城市影像。

報導說，國家航空航天技術總局「向金正恩報告對南韓傀儡（政權）地區拍攝計畫和偵察衛星額外微調程序」，這個程序今天也會持續。

北韓中央通信社本週稍早報導，金正恩已檢視偵察衛星傳回的美軍關島主要基地影像，但南韓國防部長申源湜（Shin Won-sik）昨天指稱北韓「誇大其詞」。韓聯社當時引述他的話報導：「即使進入正常軌道，也需要相當長的時間才能進行正常偵察。」

根據國務院聲明，美日韓外長在電話會議中表示，國際社會需要「齊心協力，防止（北韓）軍購活動，遏阻收益流向資助北韓非法大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫」。（譯者：盧映孜/核稿：林治平）1121125

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