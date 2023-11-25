亞錦賽／好扯！大巨蛋歷史首戰中華對韓國！不到30秒門票全被搶光

亞錦賽／大巨蛋台韓戰門票搶手！北市擬加票打黃牛　外界提實名制

▲大巨蛋首場正式比賽為亞錦賽「台韓大戰」，預計門票一開始販售，就會被搶售一空。圖為亞錦賽中華隊投手曾仁和。（圖／記者陳明中攝）
▲大巨蛋首場正式比賽為亞錦賽「台韓大戰」，預計門票一開始販售，就會被搶售一空。圖為亞錦賽中華隊投手曾仁和。（圖／記者陳明中攝）

記者黃建霖/綜合報導

亞錦賽中華隊出戰韓國隊的比賽，將在12月3日於台北大巨蛋開打，這場比賽吸引外界關注，今（25）日就將進行賽事門票販售，台北市府也開始加強各單位取締黃牛，包括實名制或是加售票券，都是可以考慮的方式。

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「台韓大戰」一直以來都是高人氣的國際賽對戰戲碼，加上這是大巨蛋啟用後的首場正式比賽，因此外界評估票券一經開賣就會「秒殺」。昨天先開放中國信託銀行信用卡卡友優先購票，單場限量3000張，結果在1分鐘內賣光， 可見一斑。

台北市府警察局對此不敢大意，已通報各單位加強取締違反社會秩序維護法第64條第2款（黃牛票）之違序行為。

這一次比賽為何這麼夯？中華隊年輕強投出戰、大巨蛋接受首場國際賽考驗

▲亞錦賽中華隊首戰韓國，預計由徐若熙掛帥先發。（圖／記者葉政勳攝）
▲亞錦賽中華隊首戰韓國，預計由徐若熙掛帥先發。（圖／記者葉政勳攝）
本屆亞錦賽中華隊陣容豪華，包括徐若熙、張景淯、孫易磊等年輕強頭都會出戰，如果繳出好成績，不但能幫助中華隊在主場爭取勝利，也能為自己增添未來旅外的機會。

而野手方面，由味全龍隊人氣球星拿莫．伊漾擔任隊長，味全主砲劉基鴻也將參戰，本季入圍年度MVP獎項的廖健富也在打線當中，火力讓人期待。

除了棒球對戰戲碼之外，這也將是大巨蛋首場正式比賽，台灣各界對於這座球場有著特別的期待，開箱以來的各種問題是否已經解決？這一場比賽就將見分曉。

預防黃牛搶票　北市府擬加開席位、外界提議實名制

▲台北大巨蛋預備賽18日首度開放球迷進場開箱，賽後人潮疏散順暢。（圖／記者陳明中攝）
▲台北大巨蛋預備賽人潮踴躍，這次亞錦賽門票販售預計也會很快秒殺一空。（圖／記者陳明中攝）
台韓戰預計將於11月25日開始售票。台北市體育局已積極要求遠雄巨蛋公司完成觀眾席整備工作，並視實際購票與場地整備情形，加開觀眾座位。

在之前的「HOMERUN台北大巨蛋預備賽」前，免費門票於1分鐘內秒殺，之後網路上出現販售黃牛票情形。為避免相同的情況再發生，這次北市府也做出因應之策。

體育局表示，針對11月25日開始販售亞錦賽門票，目前是預計開放13000個座位。但後續會視情況實加開席位，打擊不肖黃牛業者。

另外關於外界提議的實名制購票，體育局表示先前預備賽及本次亞錦賽已使用手機認證實名制購票，但評估後認為現場實名制將造成排隊動線阻塞，同時也無法解決冒名進場、票券轉讓等相關爭議，反而會影響正常購票球迷的權益。

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