亞錦賽／大巨蛋台韓戰門票搶手！北市擬加票打黃牛　外界提實名制

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台北市府警察局對此不敢大意，已通報各單位加強取締違反社會秩序維護法第64條第2款（黃牛票）之違序行為。
這一次比賽為何這麼夯？中華隊年輕強投出戰、大巨蛋接受首場國際賽考驗
本屆亞錦賽中華隊陣容豪華，包括徐若熙、張景淯、孫易磊等年輕強頭都會出戰，如果繳出好成績，不但能幫助中華隊在主場爭取勝利，也能為自己增添未來旅外的機會。
而野手方面，由味全龍隊人氣球星拿莫．伊漾擔任隊長，味全主砲劉基鴻也將參戰，本季入圍年度MVP獎項的廖健富也在打線當中，火力讓人期待。
除了棒球對戰戲碼之外，這也將是大巨蛋首場正式比賽，台灣各界對於這座球場有著特別的期待，開箱以來的各種問題是否已經解決？這一場比賽就將見分曉。
預防黃牛搶票 北市府擬加開席位、外界提議實名制
台韓戰預計將於11月25日開始售票。台北市體育局已積極要求遠雄巨蛋公司完成觀眾席整備工作，並視實際購票與場地整備情形，加開觀眾座位。
在之前的「HOMERUN台北大巨蛋預備賽」前，免費門票於1分鐘內秒殺，之後網路上出現販售黃牛票情形。為避免相同的情況再發生，這次北市府也做出因應之策。
體育局表示，針對11月25日開始販售亞錦賽門票，目前是預計開放13000個座位。但後續會視情況實加開席位，打擊不肖黃牛業者。
另外關於外界提議的實名制購票，體育局表示先前預備賽及本次亞錦賽已使用手機認證實名制購票，但評估後認為現場實名制將造成排隊動線阻塞，同時也無法解決冒名進場、票券轉讓等相關爭議，反而會影響正常購票球迷的權益。