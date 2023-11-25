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賴佩霞揭當副手薪資！郭台銘加碼10倍被拒絕「求求你不要給我錢」

▲賴佩霞（右）公開當郭台銘副手薪資，郭董想加碼10倍卻被她拒絕：「求求你不要給我錢」。（圖／資料照）
▲賴佩霞（右）公開當郭台銘副手薪資，郭董想加碼10倍卻被她拒絕：「求求你不要給我錢」。（圖／資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘昨（24）宣布退出2024總統大選，副手賴佩霞跟進發聲，坦言這是目前做的最好的決定。賴佩霞昨晚開直播談到當初答應郭台銘當副手時，郭台銘堅持要支付她薪水，而且是她開口的「10倍」。

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▲賴佩霞昨（24）晚間開直播談到這2個月來的心情。（圖／賴佩霞臉書）
▲賴佩霞昨（24）晚間開直播談到這2個月來的心情。（圖／賴佩霞臉書）
賴佩霞昨晚開直播談到這2個月來的心情，透露當初郭台銘邀請她時，因擔心自己的脾氣哪天一來、講話不好聽，賴佩霞會被氣跑，所以堅持要支付她薪水，被賴佩霞婉拒「我求求你不要給我錢」。最後賴佩霞拒絕不了便說：「那我收你1塊錢。」沒想到，郭台銘在家裡到處找，就是找不到1塊錢，問賴佩霞「10塊錢好不好？」一旁幕僚見狀笑說，「妳讓他寫張支票還比較快一點」，但賴佩霞堅持只收1塊錢，過了5分鐘，郭台銘才終於找到「乾淨的」1塊錢。

▲藍白合瀕臨破局之際，郭台銘與賴佩霞悠閒喝咖啡，郭稱願當「桶箍」促進藍白合，桶箍是什麼？指的是木桶外箍住木片的鐵圈或竹篾環。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲郭台銘（左）和賴佩霞宣布退出2024總統大選。（圖／翻攝郭台銘臉書）
接著郭台銘拿了一支很細的筆，花15至20分鐘寫上「郭台銘」與「賴佩霞」兩人的名字，邊寫還邊抱怨賴的筆劃太多。賴佩霞回想這段小故事直呼很感動，「無法想像有哪個企業家，這麼真心誠意地去做這些事」，覺得郭董真的很可愛也值得尊敬，這2個月的時光並沒有白白浪費。

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