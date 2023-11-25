藍白君悅上演「分手擂台」　侯友宜名場面聲量奪冠

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總聲量達1.5千則。對於侯友宜此舉，有網友開酸柯文哲「兩面手法」、「不是常常公開透明掛嘴邊嗎？怎麼別人公開又不行了」，但也有人認為侯公布私人訊息「有夠沒品」，徵詢對方的同意簡直是把刀架在柯文哲脖子上，「這樣的格調有夠丟臉」，但也有藍營支持者讚聲「對付小人就是要用小人步」。
熱議第二名金句，是以「主人」身分自居的郭台銘，聽到柯、侯竟然又要重提民調爭議，郭打斷雙方發言，直言自己從頭到尾都沒參與協議，「我統計學沒有考及格，我能不能暫時到洗手間方便一下，要為長久抗戰做準備，容許我退席」，郭董避柯侯民調尿遁的總聲量達1千則，引發網友留言討論。
而郭台銘在致詞時，強調當初跟侯友宜說好，就是「郭柯侯」三個人談，未料侯友宜還帶了馬英九及朱立倫，讓他十分不滿，想試圖釐清兩人角色，郭要求馬英九致詞，但馬以「自己是見證人不發言」回絕，郭台銘則形容馬、朱是「重量級的不速之客」，是本次會談受到網友第三關注的金句，聲量為770則。
排名第四的金句則是朱立倫和侯友宜一同退席後，郭台銘回到現場感嘆「這場會面並非happy ending，原本不希望是『無言的結局』，可惜還是發生了。」網友認為，彼此合作的意願本來就不高、沒有誠心，必然是「無言結局」，也有人笑說「五漢廢言，無言結局」、「我點的無言結局還沒唱耶！」。
當晚柯文哲強調，現在應該思考的是，下一步台灣該怎麼走，並意有所指地說，擔任總統參選人要有能力單獨面對困難，「而不是需要一堆保母」，是討論第五度高的金句。網友紛紛開酸，「侯老三一堆保母，超廢的！」、「我們不要一個只會傻笑，言之無物的總統」，但也有人批評柯文哲的酸言酸語「怎麼永遠停不了啊？」。
其他受到網友關注的互嗆金句還包括，朱立倫表示，現在面對最大的爭議就是「這孩子絕對不能被砍成兩半」，這孩子正是台灣人民。以及柯文哲隔天承認君悅的會談和藍白互槓，「就是一場鬧劇」。以及民眾黨台中立委第一選區參選人蔡壁如狠批，這是場「國際笑話」。藍白支持者你來我往，在網路上互吵，也讓侯柯郭的負面聲量衝高至近期高點，好感度下降。
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