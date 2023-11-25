T1／169的安芝儇和230公分的德古拉合影 盼將奪冠能量傳遞給獵鷹
台灣鋼鐵集團WING STARS「最強外掛」安芝儇，近日剛結束為WING STARS培訓成員的韓式應援訓練，昨（24）日她前往臺南台鋼獵鷹主場嘉南藥理大學紹宗體育館，探班獵鷹練球，為本周日將和台啤永豐雲豹對決的獵鷹球員加油。
記者黃建霖/綜合報導
來自南韓的安芝儇身高169公分，擁有甜美的臉蛋和一雙白皙的大長腿，今年開拓台灣市場成為台鋼集團WING STARS首位成員。從小熱愛舞蹈的她，從18歲就開始了啦啦隊生涯，曾效力韓國棒、籃、足、排、手球等啦啦隊，更曾獲得南韓啦啦隊女神冠軍寶座，由素人角色成功登上啦啦隊女神寶座經歷鼓舞人心，是許多女孩心目中啦啦隊的典範。
23日安芝儇前往高雄國慶球場探班雄鷹棒球隊，與球員王溢正以及「粉絲」王博玄一起練習打擊，昨日則到台南市與獵鷹球員們相見歡，和所有球員、教練團相互擊掌、鼓舞士氣，並由當家球星谷毛唯嘉以一句「안녕하세요」(你好)為開場，開始教授安芝儇投籃技巧。
此外球隊也特別安排「最高外援」身高230公分的德古拉（Samuel Degrua）與「最強外掛」安芝儇合影，顯現出兩人可愛的「最萌身高差」。獵鷹球團得知探班行程後，特別準備了安芝儇之前在採訪中提到特別喜歡的台灣美食，由獵鷹總經理錢韋成贈與台灣知名食品品牌的泡菜和在地夜市美食地瓜球，當作初次見面的小禮物。
第一次到台南的安芝儇表示，「聽說臺南是個美食之都，很期待之後能吃遍臺南小吃」，此外她也提到自己曾當過一年籃球啦啦隊隊長，並在那年球隊拿下了冠軍，希望能將奪冠的能量，傳遞給獵鷹。
而即將在12月16日於獵鷹主場開幕戰擔任表演嘉賓的她也說：「我已經準備好精彩的表演，我們12月16日不見不散，一起為臺南台鋼獵鷹加油吧！」
在結束三週的韓式教育培訓後，安芝儇也將暫時回到韓國，下月將再次來到台灣。
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