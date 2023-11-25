蔡培慧控國民黨對手涉賄選　發贈價值逾200元廚餘桶

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡培慧競辦指出，昨晚接獲鎮民反應，收到鄰長贈送廚餘桶。調閱民宅監視器，清楚看見吳厝里一位鄰長發送廚餘桶的畫面。而鎮民反應收到鄰長發送2個廚餘桶，顯示鄰長清楚知道該民家有2個戶口。
競辦質疑，游顥是竹山鹿谷的議員，為何跨區請集集鎮公所透過鄰長贈送價值超過30元廚餘桶，是否有賄選的嫌疑？該廚餘桶網路市價超過200元，最便宜也要95元，明顯已超過《選罷法》所規定賄選金額。
「這不是賄選，什麼是賄選？」競辦批評，很遺憾國民黨參選人總是透過縣政府及行政資源幫特定候選人輔選，屢屢發生，去年縣長選舉發生泡麵碗事件，今年更直接把候選人名字印上，此為「假宣導，真賄選」。
陪同檢舉的律師指出，廚餘桶市價超過30元，是具有經濟價值日常用品，已超過法定賄選標準。該廚餘桶記明由國民黨立委參選人游顥與縣政府、鎮公所聯名贈送。時值選舉期間，該贈品已遠遠超過法定金額，違反正當選舉程序之公平性，若持續放任這樣的不法行為，恐影響投票權人之投票意向，構成賄選行為。故依法告發游顥涉犯《選舉罷免法》賄選罪。
競辦表示，南投鄉親期待選出會做事的立委，而不是競選經費不明、不做事、只會賄選的立委。地方選情非常緊張，很遺憾國民黨為了勝選，鋌而走險，甚至甘願冒險賄選，盼檢調徹查嚴辦，勿枉勿縱，以遏止不法賄選行為。最後提醒鄉親，勿因一時不慎，收受賄選贈品而面臨刑罰。更呼籲民眾勇於檢舉賄選。
更多「2024大選」相關新聞。