培育智慧機械技術人才　教育部攜手中興大學設5G智慧製造基地

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中興大學智慧製造基地面積超過500坪，為全國大專校院規模最大的5G智慧製造產線環境，結合複合感知、精密檢測、精密機械設計、自動化控制等特色教學實驗室，並規劃智慧製造產線研發示範專區與教學專區，含括近70種符合業界需求的軟硬體設備，提供學生及在職員工兼具理論與實務的完整學習環境。
另為帶動產業發展，並深化區域產學合作，中興大學已號召成立產學聯盟，除串聯鄰近國立勤益科技大學、國立雲林科技大學及國立虎尾科技大學等技專校院合作育才外，目前已有超過30家廠商及產業公協會響應參與，未來由中興大學擔任各項產學合作與人才培育的溝通協調角色，並與技專校院共同培育中高階人才，並協助產業共同解決技術問題。
教育部表示，配合政府六大新戰略產業及5+2產業創新等重點政策方向，自111年起推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，規劃4年投入新臺幣24億元協助大專校院設置至少20座重點產業才培育基地，並引導大專校院與在地產業及地方政府建立人才合作機制，形塑具在地產業特色的培育基地。
除中興大學智慧製造基地外，教育部已經核定資訊安全、半導體、離岸風電、電動車等16校17座區域型培育基地，未來各基地將陸續完成場域建置，為各重點產業培育優質人才。