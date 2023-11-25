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培育智慧機械技術人才　教育部攜手中興大學設5G智慧製造基地

▲教育部攜手中興大學建立「智慧製造整線人才及技術培育基地」，為全國大專校院規模最大的5G智慧製造產線環境。（圖／教育部提供）
▲教育部攜手中興大學建立「智慧製造整線人才及技術培育基地」，為全國大專校院規模最大的5G智慧製造產線環境。（圖／教育部提供）

記者許家禎／台北報導

為培育國內智慧機械與智慧製造技術人才，由教育部透過「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」補助國立中興大學建立「智慧製造整線人才及技術培育基地」，於今（25）日邀請產官學各界共同為該基地揭牌啟用，該基地面積超過500坪，為全國大專校院規模最大的5G智慧製造產線環境，包含近70種符合業界需求的軟硬體設備，提供學生及在職員工兼具理論與實務的完整學習環境。

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臺中地區是我國最大智慧機械產業聚落，因應業者人才需求，111年教育部補助中興大學9,500萬元經費成立區域型人才培育基地，此基地座落於中興大學今年7月落成的「智慧機械技術研發中心」大樓，並由教育部、程泰機械股份有限公司及中興大學共同完成場域軟硬體建置，未來將作為智慧機械與智慧製造領域之教學研究及產學鏈結平臺，提供中高階研發人才培訓及產業人才在職進修。

中興大學智慧製造基地面積超過500坪，為全國大專校院規模最大的5G智慧製造產線環境，結合複合感知、精密檢測、精密機械設計、自動化控制等特色教學實驗室，並規劃智慧製造產線研發示範專區與教學專區，含括近70種符合業界需求的軟硬體設備，提供學生及在職員工兼具理論與實務的完整學習環境。

另為帶動產業發展，並深化區域產學合作，中興大學已號召成立產學聯盟，除串聯鄰近國立勤益科技大學、國立雲林科技大學及國立虎尾科技大學等技專校院合作育才外，目前已有超過30家廠商及產業公協會響應參與，未來由中興大學擔任各項產學合作與人才培育的溝通協調角色，並與技專校院共同培育中高階人才，並協助產業共同解決技術問題。

教育部表示，配合政府六大新戰略產業及5+2產業創新等重點政策方向，自111年起推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，規劃4年投入新臺幣24億元協助大專校院設置至少20座重點產業才培育基地，並引導大專校院與在地產業及地方政府建立人才合作機制，形塑具在地產業特色的培育基地。

除中興大學智慧製造基地外，教育部已經核定資訊安全、半導體、離岸風電、電動車等16校17座區域型培育基地，未來各基地將陸續完成場域建置，為各重點產業培育優質人才。

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