今日必吃／「被水餃耽誤的滷味店」豐盛滷菜很入味 水餃其實超巨
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台北南港知名的北大荒水餃店，被網友稱為「被水餃耽誤的滷味店」，原因在於滷菜選擇相當豐富多樣，且味美夠味，但其實水餃風味也不錯，每次中午用餐時間，總大排長龍。
記者葉盛耀/綜合報導
不少台北好友們總說南港一帶的美食真的少得可憐，北大荒水餃店幾乎是提到南港就會很快連結喊出的美食名單。果真平日中午用餐時間報到，已看到排隊人潮，幸好兩層樓座位多，能很快即入座。
這裡裝潢簡樸，但門前的滷味櫃相當吸睛，兩層櫃裡擺滿各式滷味，由顧客自己夾取，包含豆乾、海帶、百頁、素雞、鴨胗、蘿蔔、皮蛋、花干，較貴一點的有牛筋、牛肚、生腸、松阪豬等，一應俱全，每樣光看外表色澤就覺得誘人，好似都在招手呼喊你，於是一連夾了好幾樣，果真盤子已滿，經服務人員一算，達到300多塊錢，而每道滷菜吃起來也果真夠味，就連最難滷製的牛筋，也Ｑ嫩噴香。
至於水餃，這裡標榜是大水餃，每顆大約是坊間正常尺寸的1.5倍還超過，也難怪大部分人都說，吃個6~8顆幾乎就已飽足，外皮略厚一些但Q度相當足；而內餡是蔥肉，略帶肉汁。
這裡有特調水餃醬汁，還可以佐上辣椒、醋等，讓水餃吃起來更鮮香夠味。雖說網友將北大荒稱為「被水餃耽誤的滷味店」，滷菜的確豐盛好吃，但其實這裡的巨無霸水餃也很讚哩！
📍店家資訊
店名：北大荒水餃店
地址：台北市南港區南港路一段201號
電話：02-2788-0455
🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。