南投首樁提告賄選 游顥斥蔡培慧抹黑、稱廚餘桶是公所宣導品
民進黨南投縣立委蔡培慧競辦告發對手游顥，透過鄰長逐戶贈送市價約200元的廚餘桶，上面還印有游顥與縣政府、集集鎮公所聯名，批評國民黨明目張膽賄選，縣長選舉「泡麵碗」事件再度重演！游顥陣營指該廚餘桶是鎮公所為推廣廚餘回收，發放給鎮民使用的政策宣導品，今年5月由游顥代向縣府爭取，經費由環保局支應、公所發包。
記者顏幸如／南投報導
蔡培慧競選團隊集集鎮駐區幹部指出，鎮民昨晚反映收到鄰長贈送的廚餘桶，上面清楚印著國民黨立委候選人游顥與縣政府、鎮公所聯名贈送。經調閱民宅監視器，清楚看見吳厝里一位鄰長逐戶發送廚餘桶的畫面。
蔡培慧陣營今（25）日由競辦主任曾琮愷與律師前往南投地檢署，遞狀告發游顥涉犯《公職人員選舉罷免法》的賄選罪。曾琮愷痛批民黨候選人總是透過縣政府及行政資源幫特定候選人輔選，去年縣長選舉發生泡麵碗事件，今年更直接把候選人名字印上，根本是「假宣導真賄選」。
游顥競選總部總幹事蔡宜助則回應，該廚餘桶是今年5月集集鎮公所為推廣廚餘回收所發放。游顥身為縣議員，代公所為向縣府爭取經費，發放政策宣導品給集集鎮民使用，由環保局支應經費、公所執行發包。
蔡宜助批評蔡培慧陣營，因選情告急而無的放矢，去年縣長選舉就是使用造謠、抹黑、亂舉報假賄選等手段，所謂不法情事經司法機關調查均非事實，可見蔡培慧的指控都是子虛烏有。