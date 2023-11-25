金馬60／滿島光中文喊「我愛麵線」 1動作嚇到許光漢當場害羞！
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日最閃的兩道光滿島光、許光漢女神男神合體頒獎了！2人一同頒發「最佳男配角獎」，許光漢一上台就靦腆的向大家介紹身旁的貴賓滿島光小姐，滿島光開口秀中文「大家好，我是滿島光，我愛麵線！」大家聽了一頭霧水，許光漢幫忙補充是「麵線」，全場爆笑。許光漢許願和滿島光合作，她一個動作，當場讓許光漢嚇到，害羞不已。
記者黃盈容/綜合報導
演出超夯日劇《初戀》風靡全台的滿島光，今首次擔任金馬獎頒獎嘉賓，她和許光漢一同頒獎，滿島光表示「要跟大家介紹，我們的名字都有光」，並恭喜對方入圍男主角，許光漢則用日文道謝。
許光漢曾被滿島光演出感動，他好奇問「充滿渲染力表演是如何辦到？」滿島光說，小時候第一次到電影拍攝現場，看大人們工作的樣子，好像在玩耍一樣，很有趣，就覺得長大也要做這樣的工作，所以她現在就在做電影的工作，認為自己開心、傷心、好玩的事都可以投注在電影畫面上。
一番話讓許光漢有感，很想現場感受，他誠懇問「不知道有沒有機會妳一起帶著玩心演出呢？」滿島光瞬間搭起許光漢的肩膀，讓許光漢害羞不已，開心用日文直呼「太好了！太好了！」
滿島光表示，「如果有機會的話，真的希望可以跟你一起演戲，我可以讓跟我眼對手戲的人，更發光發熱，雖然你已經很受大家歡迎了，但我可以讓你更受歡迎！」
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