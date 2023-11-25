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金馬60／方志友獲「最佳女配」哭了！林柏宏暖心幫拉裙擺護送上台

▲方志友以《本日公休》首次獲得金馬獎最佳女配角，激動哭了，她還一時愣住，需要林柏宏幫忙拉裙襬才順利上台領獎。（圖／金馬執委會提供、社群中心製圖)
▲方志友以《本日公休》首次獲得金馬獎最佳女配角，激動哭了，她還一時愣住，需要林柏宏幫忙拉裙襬才順利上台領獎。（圖／金馬執委會提供、社群中心製圖)

記者黃盈容／綜合報導

32歲女星方志友今（25）日以電影《本日公休》獲得第60屆金馬獎「最佳女配角獎」。她一聽到自己名字，當場愣住，眼眶秒泛淚。只是方志友似乎驚呆了，當下顯得很不知所措，和她《超級星光大道》同期出道的林柏宏先是獻上擁抱後，當起小助理，幫忙方志友拉裙擺，護送她上台，畫面超搞笑。方志友哭著向眾人道謝，最後謝謝老公楊銘威，直呼「他也是很棒的演員！」

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▲方志友（中）手護著胸，林柏宏則充當小助理幫忙拉裙擺。
▲方志友（中）手護著胸，林柏宏則充當小助理幫忙拉裙擺。（圖／翻攝自Myvideo)
方志友在《本日公休》中飾演「阿玲」，打敗陳意涵、劉奕兒、萬芳、梁雍婷成功拿下「最佳女配角獎」。她得知獲獎當下相當錯愕、慌張。在好友林柏宏幫忙下，才順利走到台上領獎。

方志友很謝謝《本日公休》導演，「如果不是你，我沒有這個機會站在這裡，謝謝你」。她也感謝一路走來的貴人王偉忠、詹仁雄、家人、經紀人等，並說家人有到場，還激動問媽媽「真的假的啦！」

方志友表示，「我覺得能做演員真的是很幸福的一件事，可以把不同情緒表現在鏡頭裡，很開心。這是我第一次拿獎。」她不忘感謝老公楊銘威，還說他也是很棒的演員。下台前方志友開心舉起金馬獎座高聲歡呼，楊銘威也開心截下她舉獎座瞬間，發限時動態表示「以妳為榮！」兒子女兒則也守在電視機前替媽媽加油。

▲楊明威PO限動，稱「以妳為榮」。（圖／楊明威IG）
▲楊銘威PO限動，稱「以妳為榮」。（圖／楊銘威IG）
▲方志友小檔案。（圖／NOWnews攝影中心、社群中心製圖）
▲方志友小檔案。（圖／NOWnews攝影中心、社群中心製圖） 
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