黑拉拉被領養「10年後重返同收容所」！飼主退養原因曝 志工不捨
還有人會愛牠嗎？日前美國西雅圖人道協會動保中心(Seattle Humane)發文表示，一隻11歲的黑色混血拉布拉多Toby，近期遭到飼主退養，而一查後更發現，原來牠過去就是這個收容所送出的狗狗，如今重回舊地，但Toby似乎很難找到愛牠的新家人了，因此志工也決定發文，分享這段故事，希望能喚起群眾關注。
記者潘毅／綜合報導
美國西雅圖人道協會動保中心(Seattle Humane)日前在臉書上發文分享有些離奇又難過的故事，一隻11歲黑色拉布拉多犬Toby近期遭到退養，因為飼主已經高齡80多歲，健康狀況已經相當嚴峻，無法再給予Toby完善的照顧，因此只好狠下心，將Toby送到當地的收容所。
收容所志工一查詢後，發現Toby在10年前還是幼犬時，就是從他們中心被領養出去的，對比10年前後的照片，也可以看出Toby多了歲月的痕跡，臉部的白毛越來越多了。
動保中心公關麥可茲(Brandon Macz)也表示，Toby現在已經算是一隻老狗狗，除了模樣，還要考慮到醫療費用等條件，因此相較於幼犬而言，比較難獲得領養者青睞，過去中心內也有許多十歲以上老狗狗，到生命的最後一刻都再也沒有獲得新家。
因此中心也特別發文介紹Toby，因為牠不但相當親人且活力十足，只要有空都會咬著玩偶找人玩，希望能找到愛牠的新主人，因為Toby已經準備好再次被愛了。