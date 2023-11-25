深夜民宅聚賭 台南警破門查獲大量毒品

台南市警方經多日情資蒐集後，今(25)日凌晨前往安平區一處民宅執行搜索，進入後當場查獲黃嫌、楊嫌、林嫌等3人聚賭，依法保管撲克牌等賭具及賭資，並於現場查獲二級毒品大麻、毒品咖啡包、三級毒品K他命等，全案依違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法移請台南地檢署偵辦、台南市警局裁處。
記者張振興/台南報導
台南市政府警察局第四分局督察組、育平派出所於今日凌晨2時30分許持台南地方法院搜索票，連同保安警察大隊支援共21名警力，前往安平區一處民宅執行搜索，警方見時機成熟破門控制現場，進入後當場查獲黃(52歲)、楊(45歲)、林(50歲)等3嫌聚賭，依法保管撲克牌1副及賭資12900元，三嫌依社會秩序維護法移請台南地檢署偵辦、台南市警局裁處。
另現場查獲二級毒品大麻2包(10.55公克)、毒品咖啡包24包(171.35公克)、三級毒品K他命1包(0.8公克)及其他毒品器具，經採驗尿液，黃、林等2嫌尿液呈三級毒品陽性反應；黃嫌及承租人張嫌(46歲)持有毒品部分，依違反毒品危害防制條例，移請台南地檢署偵辦。
分局長王子雄表示，為淨化選前治安，將持續執行清源專案，防止賭博造成社會動盪，如發現有不法行為將依法嚴辦；民眾如有賭博財物行為，有違反刑法第266條第1項「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物」或社會秩序維護法第84條「於非公共場所或非公眾得出入之職業賭博場所賭博財物」之虞，切勿以身試法，本分局也將對重點處所加強巡邏查訪，遏阻投機歪風。