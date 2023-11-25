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鹹味浪潮11/25北車登場山珍海味任你吃再抽萬元好禮！

▲鹹味浪潮11/25在台北車站多功能展演廳登場（圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）
▲鹹味浪潮11/25在台北車站多功能展演廳登場（圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

記者張振興/綜合報導

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今(25)日在台北車站多功能展演廳，舉辦「2023雲嘉南濱海觀光圈年度成果展暨山海戀跨域品牌行銷」活動，將屬於雲嘉南在地的人文風情、美食餐桌、新鮮魚貨、伴手禮等，從產地直送現場，為了回饋消費者，當天在展區內消費滿額，即可抽線上平台購物金及萬元雙人遊程大獎。

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25日在台北車站多功能展演廳有來自雲林、嘉義、台南的食、宿、遊、購、行觀光圈業者共計超過30個店家，上百樣「鹹良好物」特色商品及體驗遊程業者進駐現場，將屬於雲嘉南在地的人文風情、美食餐桌、新鮮魚貨、伴手禮等，從產地直送現場，提供最直接的美食饗宴。為了回饋消費者，當天在展區內消費滿額，即可抽線上平台購物金及萬元雙人遊程大獎。


活動現場交通部觀光局前局長許文聖、雲管處處長許宗民、阿里山管理處副處長陳榮欽、西拉雅管理處秘書施宗泓、台南市政府觀光旅遊局簡任技正唐呈瑞以及眾多雲嘉南觀光相關產業理事長與業者貴賓到場宣傳力挺，並由亞洲美食天王陳鴻擔任雲嘉南觀光圈輔導大師以及行銷代言人，共同為雲嘉南觀光掀起美食遊樂鹹味浪潮。

▲來自雲林、嘉義、台南的食、宿、遊、購、行觀光圈業者共計超過30個店家，將最在地的東西帶至現場（圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）
▲來自雲林、嘉義、台南的食、宿、遊、購、行觀光圈業者共計超過30個店家，將最在地的東西帶至現場（圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）
為推動交通部觀光署觀光圈跨域合作，雲管處結合阿里山及西拉雅觀光圈業者共同行銷，商圈業者規劃雲嘉南「山海戀」、「小鎮漫遊」等體驗觀光遊程，市集活動呈現阿里山優質好茶與咖啡、西拉雅的「仙景」好物，以及雲嘉南豐富的養殖水產及農產食品，現場吸引眾多人潮，還有來自日本、德國等外國觀光客駐足品嚐雲嘉南鹹良好物，大家都讚不絕口！另外，為能提升業者與潮流接軌，今年還結合運用電商、數位潮流，將產品及旅遊行程透過電商平台，開拓新市場商機，讓消費者在家只要動動手指頭就能將鹹良好物送上門，點點手指快意輕鬆暢遊雲嘉南。

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