台南毒鴛鴦違規遭警攔查搜出毒品送辦

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永康分局鹽行派出所員警24日晚間20時許，在永康區鹽行路與鹽洲二街口，見騎乘電動自行車，雙載違規闖紅燈，遂而上前盤查。於盤查時見駕駛聶男(56歲)眼神閃爍、言詞支吾，行跡異常，員警眼尖於其衣服袖口發現藏匿小鐵盒，內有3包白色粉末之夾鏈袋及多組吸食器、分裝勺。
隨後警方又在其所騎乘電動自行車旁草地發現遭丟棄褐色零錢小袋內有4包白色粉末及1組注射筒，當下2人均辯稱否認互推卸責。警方隨後在聶嫌身上藏匿鐵盒查獲毒品安非他命3包(2.27公克)及劉女(48歲)所攜帶丟棄草地旁毒品海洛因2包（1.65公克），全案計查扣3.92公克第一、二級毒品，2嫌依毒品危害防制條例罪嫌移送臺南地方檢察署偵辦。
另，永康分局永康派出所24日深夜執行巡邏勤務時，在永康區永大路段，發現一部轎車駕駛在行車時違規使用手機，旋即上前盤查，經查證身分發現車內謝姓男駕駛(27歲)與蔡姓女友(27歲)為毒品前科犯，當下謝男神態自若，一旁蔡女卻難掩緊張，經警方目視發現車內有疑似毒品咖啡包，謝嫌遂坦承持有違禁物品，隨後員警起獲毒品咖啡包98包、第三級毒品愷他命22包、手機等犯罪證物，謝男與蔡女尿液初步檢驗亦呈現毒品反應。