T1／台啤雲豹101:95戰勝海神！射手李啓瑋砍19分 主場2連勝
台啤永豐雲豹職業籃球隊今（25）日在主場靠著團隊合作，以101:95擊敗高雄全家海神，團隊共有6人得分上雙，取得主場2連勝。這場貢獻19分7籃板的李啓瑋受訪時表示：「相較上一場比賽，今天減少了失誤，我們也展現團隊合作優勢，就像教練常說的，只要籃板抓得比對手多就更有機會拿下比賽勝利！」
記者黃建霖/綜合報導
台啤永豐雲豹全場共抓下49個籃板，比對手多15個，洋將威廉斯（Devin Williams）在上半場結束前就搶下11顆防守籃板，捍衛球隊禁區，而下半場開打後，雲豹再趁著海神連續失誤拉開比分奠定勝基，總教練歐森(Michael Olson)說：「今天我們在籃板和禁區都表現相當出色，成功穩固了領先優勢直至比賽結束，球隊的協調和磨合也越來越好，期待明天能延續主場勝利。」
雲豹洋將克羅馬攻下全場最高25分、另有6籃板10助攻，表現相當全面。他表示，球隊陣中有許多優秀球員，這比賽無論在進攻還是防守上全隊表現都非常出色，隨著越來越多的練習和比賽，球隊的氛圍也越來越好。
此場比賽雲豹球員輪番上陣，本土球員以蔣淯安23分，3分球投7中5，命中率高達7成以上。替補上場的高錦瑋也有10分進帳，威廉斯則是貢獻12分18籃板，另一名洋將漢密爾頓(Justyn Hamilton) 拿到11分9籃板。
明(26)日雲豹將繼續在主場迎戰臺南台鋼獵鷹，挑戰主場3連勝，啦啦隊女神李多慧也將來到桃園巨蛋為台啤永豐雲豹開球。