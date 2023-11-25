耘非凡美術館展出 「韻彩風華 - 陳麗雲膠彩邀請展 」

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陳麗雲師承書畫大師溥心畬的得意門生林若瑜老師，也在工筆畫大師沈政乾教授門下紮下深厚的根柢。因緣際會恰巧得知東海大學邀請日本教授來台客座教授膠彩畫，她上課後深深為高貴典雅風格的畫風所迷，自此沉醉於膠彩畫、岩彩畫的領域。習畫至今，除了受東海大學的教授們的教導及薰陶之外，也不定期於暑假期間和志同道合的同學，求師於東京藝術大學的教授，學習正規的膠彩畫。
陳麗雲表示，膠彩畫是一首靜謐雅緻的詩，透過深邃的顏彩，蘊藏時間的美麗線索，以及創作者玲瓏似雪的意境。走過60幾載人生，從工筆花鳥、寫意水墨到膠彩創作，在回顧瞬間，終究悟得「行到水窮處，坐看雲起時」的自在，膠彩，是她此生的最愛。陳麗雲的創作理念以大自然為師，一步一腳印感受天地大美，並從中領略萬物生息，在「一花一世界，一葉一菩提」的花草姿態及光影更迭中覺察生命光彩，歷年來的創作依隨著年歲的增長，也有心境上的轉化，作品亦隨之轉入深邃的生命對話與思考。
陳麗雲指出，完成一幅膠彩作品，需要耐心、恆心、毅力，而等待也是必備的。創作耗時雖久，但天然礦岩、鑽末、金箔與母貝珍珠，散發華美的色澤所折射閃閃動人的光波，讓她執著全心投入，也讓觀畫者從作品晶燦的光澤中，領略一幅畫，就是一份幸福的浪漫氛圍。
此次展覽主題有「韻彩花鳥系列」、「山光水色海岸線系列」、「宇宙星河系列」等主題，這些沉澱與昇華透過「膠彩畫」更是相得益彰。膠彩畫的上彩層次繁複，費工且耗神。透過細心調和「岩礦粉末和動物膠」的磨合中，感受膠的濃度，顏料粗細的變化，細細品味各種感覺，宛如達到修禪的境界。「韻彩風華」展期至113年1月14日，歡迎有興趣的民眾前往欣賞。