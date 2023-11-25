T1／中信特攻4連勝！曾文鼎先發繳雙十　直呼：教練的話不能信

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「特攻黑豹」阿巴西今日出賽39分鐘，狂轟32分，包含5顆三分球，另拿下10籃板、2助攻、2抄截，宰制全場。其中第二節阿巴西獨攬13分，帶領特攻急起直追，不僅追平甚至超前比分，奠定勝基，特攻中場49：41，帶著8分領先優勢進入下半場。賽後受訪時，阿巴西也點出一樣的問題：「比賽一開始時跟教練說的一樣，太執著於打戰術，後來則是看誰有點就打那個點，很開心最終可以贏球，下週末要進行二連戰，希望球隊保持氣勢、繼續贏球！」
下半場閃電軍團毫不留情，繼續狂炸對手，第三節傑卡獨攬12分，並與阿巴西數次於戰神失誤後抓緊機會快攻得分，第三節結束特攻以74：56再擴大領先優勢。進入第四節，總教練也安排周承睿及劉旻諺上場，兩人都是本季首場出賽，周承睿拿下4分、2籃板、1抄截，劉旻諺則是投進讓特攻比分破百的3分球，場邊隊友皆為兩位的表現歡欣鼓舞，終場中信特攻即以104比79，25分之差大勝臺北戰神！
今日曾文鼎出賽近31分鐘，拿下11分、10籃板、6助攻、2阻攻、1抄截，在賽後記者會上，曾文鼎趁李逸驊總教練還沒進媒體室前，語出驚人說：「教練的話不可以相信。」原來是總教練原本跟曾文鼎說後面才會安排他上場，結果變成先發。隨即到場的總教練聽聞此言，笑著補充說明：「因為譚傑龍先前練球時扭傷腳踝，所以安排鼎哥上場，鼎哥這禮拜練球時也非常HIGH，灌籃、360度大拉桿樣樣來，讓球隊氣氛很HIGH。」
談及曾文鼎本場優異表現，李逸驊總教練說：「今天鼎哥一上場就做了很多平常很少在做的進攻手段，做好年輕球員很大的榜樣，因為平常就要具備很多武器，不管任何時候上場，都能夠盡情發揮。」曾文鼎笑回：「有點累啦。因為傑龍受傷，還好我有撐住。」也補充說明：「今天球隊調整得很快、很棒，第一節進攻、防守都有很多的問題，但大家都願意冷靜下來互相討論，聽從教練指示，後面就照著中信特攻的方式，一球一球守、一球一球把分數要回來，感覺很棒，也希望大家繼續保持下去。」
閃電軍團開季四連勝，下一場賽事將於12月2日繼續客場征戰，出征高雄巨蛋，踢館高雄全家海神，歡迎線人們準備好，收看轉播或陪特務們一起前進客場出征！