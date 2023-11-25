緬甸境內戰火四起！局勢嚴峻　解放軍「中緬邊境」展開實戰化演訓

加薩休戰協議有望延長？埃及：收到各方積極訊號

▲以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）達成協議，自24日起暫時休戰4天，期間哈馬斯將分析釋放人質，以色列則會釋放被關押在監獄的巴勒斯坦婦女與青少年囚犯。圖為獲釋的巴勒斯坦人回到家中與親人團聚。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）達成協議，自24日起暫時休戰4天，期間哈馬斯將分析釋放人質，以色列則會釋放被關押在監獄的巴勒斯坦婦女與青少年囚犯。圖為獲釋的巴勒斯坦人回到家中與親人團聚。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）達成協議，自24日起暫時休戰4天，期間哈馬斯將分批釋放人質，以色列則會釋放被關押在監獄的巴勒斯坦婦女與青少年囚犯。今（25）日是休戰第二天，哈馬斯將再釋放13位人質，以色列則釋放39位巴勒斯坦囚犯。另外，埃及透露收到各方的「積極訊號」，休戰有望延長至少1～2天。

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休戰第一天，哈馬斯釋放了24位人質，包括13位以色列人、10位泰國人和1位菲律賓人，以色列則釋放了39位巴勒斯坦囚犯。預計今日哈馬斯會再釋放13位人質，交換以色列釋放39位巴勒斯坦囚犯。

埃及國家新聞局局長拉什萬（Diaa Rashwan）表示，埃及正在積極與各方會談，希望能夠促成哈馬斯釋放更多人質，以色列釋放更多巴勒斯坦囚犯，目前從各方皆收到積極訊號，休戰協議有望延長至少1～2天。

人質釋放已經開始產生廣泛的政治效應，社群媒體充斥著家屬們與親人重聚的喜悅，但也帶來許多進一步的疑問，像是第一天有10位泰國人獲釋，其他國家不禁想問，為什麼自己的公民和泰國人一樣與以巴衝突無關，卻不能被釋放？

而在以色列境內，這些被釋放的人質也造成附帶效應，他們談起自己在加薩的所見所聞，許多家庭現在確知自己的親人還沒死，仍被扣留在加薩。對這些家庭來說，收到這樣的消息既是解脫也是折磨，肯定會對以色列政府造成壓力，要求軍隊繼續休戰換俘。

那些被釋放的巴勒斯坦人，大多來自西岸地區，他們也痛批以色列政府，沒有經過公正的審判，就將他們關押在獄中。對巴勒斯坦人來說，這些人是被剝奪人權的受害者。國際非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）指出，以色列的司法系統存在問題，他們往往宣稱掌握祕密證據，將被視為是安全威脅的巴勒斯坦人以所謂的行政拘留關押，沒有經過審判，也沒有公開證據，甚至沒有提起訴訟，就將人送入牢中。這種情況不可能發生在以色列自己公民上，卻會發生在巴勒斯坦人身上。

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