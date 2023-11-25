加薩休戰協議有望延長？埃及：收到各方積極訊號

我是廣告 請繼續往下閱讀
埃及國家新聞局局長拉什萬（Diaa Rashwan）表示，埃及正在積極與各方會談，希望能夠促成哈馬斯釋放更多人質，以色列釋放更多巴勒斯坦囚犯，目前從各方皆收到積極訊號，休戰協議有望延長至少1～2天。
人質釋放已經開始產生廣泛的政治效應，社群媒體充斥著家屬們與親人重聚的喜悅，但也帶來許多進一步的疑問，像是第一天有10位泰國人獲釋，其他國家不禁想問，為什麼自己的公民和泰國人一樣與以巴衝突無關，卻不能被釋放？
而在以色列境內，這些被釋放的人質也造成附帶效應，他們談起自己在加薩的所見所聞，許多家庭現在確知自己的親人還沒死，仍被扣留在加薩。對這些家庭來說，收到這樣的消息既是解脫也是折磨，肯定會對以色列政府造成壓力，要求軍隊繼續休戰換俘。
那些被釋放的巴勒斯坦人，大多來自西岸地區，他們也痛批以色列政府，沒有經過公正的審判，就將他們關押在獄中。對巴勒斯坦人來說，這些人是被剝奪人權的受害者。國際非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）指出，以色列的司法系統存在問題，他們往往宣稱掌握祕密證據，將被視為是安全威脅的巴勒斯坦人以所謂的行政拘留關押，沒有經過審判，也沒有公開證據，甚至沒有提起訴訟，就將人送入牢中。這種情況不可能發生在以色列自己公民上，卻會發生在巴勒斯坦人身上。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。