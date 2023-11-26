超激戰！最新政黨支持度曝　民眾黨狂飆8%奪首、藍綠白麻花捲死鬥

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台灣民意基金會說明，這項發現傳達了一個重要且清楚的訊息，那就是在 2024 總統大選前一個多月，台灣政黨競爭已進入前所未見的新局面。三個政黨支持度都在伯仲之間，不相上下，平起平坐。 與上個月相比，台灣人11月政黨支持傾向出現重大戲劇性變化，民眾黨首次飛越兩大黨，成為名義上第一大黨，雖然三黨彼此差距不到 1 個百分點。這是台灣政黨政治史上第一遭，一個令人難以置信的演變。具體地講，民眾黨在過去一個月狂飆 8.3 個百分點，民進黨下跌 2.6 個百分點，國民黨下跌 1.7 個百分點。
台灣民意基金會說明，一個可能的解釋是，過去一個月是「藍白合」風起雲湧的時刻，吸引了無數選民的關注，在明顯過半數全國選民期盼政黨輪替的氛圍中，柯文哲領軍的民眾黨乘勢而起，意外擄獲空前社會支持，創下民眾黨支持度自2019年8月建黨以來的新高紀錄。從這個角度看，民眾黨是這段時間藍白分分合合政治大戲過程中最大受益者。
台灣民意基金會表示，不過根據過去經驗，民眾黨支持者常來去如風，或許代表的是社會中一股不滿兩大黨傳統勢力的群眾力量，造成民眾黨支持度起伏不定。這次民眾黨支持度略微凌駕在兩大黨之上，這種現象究竟能持續多久，可持續到總統選舉最後一刻？或者只是曇 花一現？值得觀察。
在民進黨方面，過去4個月政黨支持度一路下滑，現在是最低時刻。從2019年8月起算到現在，4年多，台灣民意基金會每月一次的政黨支持度調查共計44次，其中民進黨有25次支持度在3成以上，也就是說，在大多數狀況下，民進黨支持度都會在3成以上，如果低於3成，就是處於一種較差、較低潮的狀態，而如果是低於2成5，那就是已經快接近谷底的意思。
民進黨目前政黨支持度 24.5%，已經快接近谷底（22.4%），這種狀況在過去44次調查中只出現過6次。值得注意的是，2019年11月，同樣是總統大選前一個多月，民進黨支持度是33%，對手國民黨是23.9%，結果民進黨大獲全勝。如今，距2024總統與立委大選只剩一個多月，民進黨支持度卻與對手在伯仲之間，不能不說是一個極嚴重的警訊。
在國民黨方面，同樣自2019年8月起算，44次全國性調查中，25次政黨支持度低於2成，最低曾低到12.5%，那是 2020年 2月。整體而言，國民黨支持度長期陷於低迷狀態，這主要是因2020總統大選遭受重創所致。去年11月九合一地方選舉， 國民黨大獲全勝，政黨支持度曾短暫回升到25%，但隨後起起伏伏，大致維持在2成以上。過去3個月，國民黨支持度有復甦跡象，平均在2成5左右，雖和過去國民黨輝煌時期無法相提並論，但在2024總統大選前夕已和民進黨、民眾黨並駕齊驅，似乎意味著仍有一拼的本錢。
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