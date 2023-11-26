吳慷仁死亡之組奪影帝！「15秒入圍影片」網全爆雞皮：實至名歸

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由於吳慷仁在劇中飾演的角色是瘖啞人士，全片完全沒有台詞，僅靠肢體、眼神表情貫穿全劇，入圍影片才短短15秒渲染力就非常強，可以感受到主角的內心痛苦與糾結，讓不少人在吳慷仁得獎之後紛紛表示「這就是所謂演技，才15秒就感染力超強」、「沒看過《富都青年》，但入圍影片公佈就知道誰贏了，實至名歸」、「沒看過這部，但是入圍影片就爆雞皮疙瘩，恭喜吳慷仁」、「吳慷仁真的是不可抹滅的好演員，演什麼像什麼」。
而本屆「最佳男主角」的對決當中，評審團也表示，吳慷仁最大的對手，其實是《疫起》的王柏傑，評審團提到「王柏傑展現高度成熟，內斂，但可惜篇幅較少，這是比較吃虧的地方」；而吳慷仁則是勝在「兼顧」，不僅最後在獄中情緒爆發的得獎場，包括劇中的前半部，都可以看出細膩演技的堆疊，連眼神都是戲，評審完全被吳慷仁詮釋所說服」。
吳慷仁在《富都青年》當中飾演的是沒有公民身份證的阿邦，在混雜外勞聚居的「富都巴剎老社區」裡苟且偷生，他們沒有辦法享有一般國民福利，無法申請護照，連銀行戶頭也開不了。阿邦天生啞巴，任勞任怨也認命，只求一份安定生活，弟弟阿迪則不甘向命運低頭，從而違法販賣假證件，他一心只想賺到錢就帶著哥哥離開這個厭惡的地方。
原本就過著不平等生活的兩人，因為社工佳恩的熱心，並自願協助追查原生父母和出生證明的資料，但她的好意卻導致一場意外發生，同時也讓阿邦跟阿迪再次陷入水深火熱的命途。
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