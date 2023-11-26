北科附工盃新南向國際籃球邀請賽！澳洲來踢館　12/5五國齊堂開打

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「2023 年北科附工盃新南向國際籃球邀請賽」參賽隊伍包含:澳洲 Brian Kerle Owls、澳洲 Collingwood Basketball Club、新加坡 SIGLAP Basketball Club、馬來西亞 GoStrongYouth、泰國 Pro Grind Basketball Academy，以及我國北科附工、南山高中、治平高中共5國8隊參賽，其中 SIGLAP Basketball Club 和 GoStrong Youth 為再度續緣參賽。以賽會友、以戰交流，在在可見北科附工與國際接軌的決心。
北科附工謝旻凱老師表示：「北科附工盃算是目前國內唯一由高中端自發性辦理的國際賽事，透過比賽我們希望除了培養學生國際觀、凝聚校園意識外，更期待能成為一個拋磚引玉的指標性賽事，讓更多企業看見並投入體育發展，提供整體學生籃球共好的機會。」此外，本屆賽事感謝教育部體育署資源協助，賽事直播的場次將可透過MOESports YouTube頻道線上觀賞。
以《籃不住我 I’m unstoppable!》為本屆精神標語，旨在傳達學生運動員對籃球的熱血、拼勁與渴望，上場即義無反顧、勇往直前，展現無所畏懼的決心。賽事將自 12月5日至12月9日於北科附工活動中心體育館展開，敬邀大家進場共襄盛舉。
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