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北科附工盃新南向國際籃球邀請賽！澳洲來踢館　12/5五國齊堂開打

▲北科附工盃新南向國際籃球邀請賽！澳洲踢館12月5日五國齊堂開打。（圖／哲揚國際行銷提供）
▲北科附工盃新南向國際籃球邀請賽！澳洲踢館12月5日五國齊堂開打。（圖／哲揚國際行銷提供）

記者吳政紘/綜合報導

由國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校（下述簡稱：北科附工）配合國家新南向政策之推動，於2019年創立「北科附工盃新南向國際籃球邀請賽」 以增進學校球隊友好關係、擴展體育運動與東協國家之雙向交流，強化國際體育參與，促進學校體育發展國際化為目的，繼年初辦理後，再定年末12月續緣開戰。

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北科附工長年致力基層學生運動發展，不僅在田徑、棒球、跆拳道等運動項目持續推進，在籃球項目上，於今年8月赴往澳洲 Brian Kerle Academy 簽訂訓練合作交流備忘錄，盼後疫情時代強化並落實提升學生運動的培訓與競爭力。籃球機構創辦人 Brian Kerle此次不僅親自率隊前來參賽，更將於12月16日針對桃園地區國中球隊開設籃球訓練課程，盼能與北科附工共同深耕並為桃園基層籃球努力。

「2023 年北科附工盃新南向國際籃球邀請賽」參賽隊伍包含:澳洲 Brian Kerle Owls、澳洲 Collingwood Basketball Club、新加坡 SIGLAP Basketball Club、馬來西亞 GoStrongYouth、泰國 Pro Grind Basketball Academy，以及我國北科附工、南山高中、治平高中共5國8隊參賽，其中 SIGLAP Basketball Club 和 GoStrong Youth 為再度續緣參賽。以賽會友、以戰交流，在在可見北科附工與國際接軌的決心。

北科附工謝旻凱老師表示：「北科附工盃算是目前國內唯一由高中端自發性辦理的國際賽事，透過比賽我們希望除了培養學生國際觀、凝聚校園意識外，更期待能成為一個拋磚引玉的指標性賽事，讓更多企業看見並投入體育發展，提供整體學生籃球共好的機會。」此外，本屆賽事感謝教育部體育署資源協助，賽事直播的場次將可透過MOESports YouTube頻道線上觀賞。

以《籃不住我 I’m unstoppable!》為本屆精神標語，旨在傳達學生運動員對籃球的熱血、拼勁與渴望，上場即義無反顧、勇往直前，展現無所畏懼的決心。賽事將自 12月5日至12月9日於北科附工活動中心體育館展開，敬邀大家進場共襄盛舉。

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